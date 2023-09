FC Bad Kohlgrub tief in der Krise: „Wir haben uns in diese Situation selber hineingeritten“

Zu allem Verdruss verursachte Markus Burkart auch noch ein Eigentor. Foto: mayr © mayr

Nur in der ersten halben Stunde konnte der FC Bad Kohlgrub mithalten. Danach kassierte die Elf von Trainer Oliver Pajonkowski sieben Gegentore.

Oberhausen – Steckt eine Mannschaft in der Krise, mag eine Niederlage gegen eine der beiden Top-Mannschaften der Ligen nicht überraschend kommen. Aber 0:7? Auf eine solche Klatsche stellt sich keine Mannschaft ein. Auch nicht der FC Bad Kohlgrub vor der Partie bei der SG Hungerbach. Dabei erlebte Oliver Pajonkowski einen Auftritt, wie er ihn bei seiner Mannschaft bereits in den vergangenen Spielen gesehen hat. „Teilweise halten wir ganz gut mit, bekommen dann aber so richtig blöde Gegentore und brechen dann irgendwie zusammen.“

Nun geht es dem Trainer darum, dass seine nach wie vor punktlose Mannschaft den Zusammenhalt nicht verliert und weiterkämpft. „Wir haben uns in diese Situation selber hineingeritten. Jetzt müssen wir uns da auch wieder rausziehen.“ Vielleicht hilft es, sich da an kleinen Dingen aufzubauen, etwa an den ersten 30 Minuten bis zur Trinkpause am Samstag.

„Es ist halt schade, dass wir uns vier oder fünf von sieben Gegentoren praktisch selbst einschenken.“

Die haben Pajonkowski gefallen, bei einer Chance Christian Maintz oder einem Freistoß von ihm selbst hätte auch ein Tor fallen können. „Aber das Glück haben wir derzeit einfach nicht.“ Stattdessen kassierten die Ammertaler gleich nach der Unterbrechung das erste Gegentor, „wir lassen kurz die Köpfe hängen und bekommen gleich noch eins“.

Praktisch mit dem Pausenpfiff fiel sogar noch das 3:0. Spätestens da war’s erledigt. Pajonkowski gibt sich realistisch. Für „mehr als vermessen“ hält er es, in der aktuellen Lage daran zu glauben, einen solchen Spielstand in der zweiten Halbzeit noch umzubiegen. „Es ist halt schade, dass wir uns vier oder fünf von sieben Gegentoren praktisch selbst einschenken.“ Sinnbildlich das 6:0, bei dem ein Missverständnis zwischen Torhüter Nicolas Franz und Kapitän Markus Burkart zu einem Eigentor führte. (ak)

SG Hungerbach – FC Bad Kohlgrub 7:0 (3:0)

Bad Kohlgrub: Franz – Büchl, Lory, Burkart, Eisenhofer, Angerer, Pajonkowski, Benedikt, Holy, Kargl, Maintz – Eingewechselt: Kayed; Schiedsrichter: Michael Kuegler (ESV Penzberg); Zuschauer: 150; Tore: 1:0 J. Listle (31.), 2:0 Höhle (32.), 3:0 J. Listle (45.), 4:0 Schüller (50.), 5:0 J. Listle (58.), 6:0 Burkart (60./Eigentor), 7:0 Dermaut (81.); Gelbe Karten: Büchl, Burkart, Maintz