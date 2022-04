„Unbedingt Punkten“: Bad Kohlgrub will gegen Peißenberg den ersten Zähler der Saison

Jubel über die ersten Punkte der Saison – das ist das Ziel des FC Bad Kohlgrub für die Partie gegen Peißenberg. © kögl

Am Donnerstagabend starten der FC Bad Kohlgrub und der TSV Peißenberg den nächsten Anlauf, endlich ein Spiel in der Fußball-Kreisliga zustande zu bringen.

Bad Kohlgrub – Anstoß ist um 18 Uhr und soll der Auftakt für ein erfolgreiches und somit erfreuliches Osterwochenende werden. „Wir wollen auf jeden Fall punkten“, gibt FC-Coach Oliver Pajonkowski die Marschrichtung vor.

Die Durststrecke von 15 Niederlagen soll endlich ein Ende haben. Beide Teams treffen in der aktuellen Saison der Kreisliga 1 zum ersten Mal aufeinander, da die Partie in der Vorrunde in Peißenberg dem personellen Notstand der Ammertaler zum Opfer fiel. Die Wertung erfolgte am Grünen Tisch mit einem 2:0 zugunsten des TSV. Der zweite Versuch wurde vor rund 14 Tagen gestartet, doch diesmal hatte der Wettergott etwas dagegen – er schickte Schnee aufs Bad Kohlgruber Sportgelände, die Winterpause wurde somit nochmals verlängert. Bis zum Spiel gegen den ASV Habach am vergangenen Sonntag. Und das konnte sich aus Sicht der Ammertaler durchaus sehen lassen. Zwar ging auch diese Begegnung mit 2:3 verloren, aber dem Tabellendritten der Liga konnte ordentlich Paroli geboten werden.

Umso mehr schmerzte es den FC, erneut mit leeren Händen dazustehen: „Das war schon bitter“, trauert Pajonkowski dem verpassten Unentschieden hinterher. „Auch die Jungs waren zunächst natürlich niedergeschlagen, aber das änderte sich nach und nach auch in Zuversicht und Zufriedenheit darüber, mit einem Schwergewicht der Liga mitgehalten zu haben.“

Auch wenn mit Peißenberg nun ein Gegner zu Gast ist, der sich in einer anderen Tabellenregion als Habach wiederfindet, muss den Kohlgrubern bewusst sein, dass sie eine ähnliche Leistung abrufen müssen, um etwas Zählbares mitnehmen zu können. „Wenn uns das nicht gelingt, werden wir gegen Peißenberg in Bedrängnis geraten“, befürchtet der FCBK-Trainer. „Die Herangehensweise wird zunächst einmal eine ähnliche sein wie gegen Habach. Vielleicht haben wir öfter den Mut, ggressiver drauf zu gehen. Aber zu Beginn werden wir zunächst abwarten.“

Winterneuzugang Simon Ollert, der gegen Habach ein ansehnliches Comeback feiern konnte, wird den Ammertalern vermutlich ebenso fehlen wie Jonas Bauer. So ganz ist sich Pajonkowski noch nicht im Klaren darüber, wie er die Lücken füllen wird. „Johannes Büchl wird uns hoffentlich wieder zu Verfügung stehen – alles andere wird sich zeigen.“ (ak)