Deisenhofen gegen Murnau: Das Duell der Zwillinge

Dritter gegen Erster

Spitzenspiel in der Fußball-Kreisliga: Tabellenführer TSV Murnau tritt am Ostermontag beim drittplatzierten FC Deisenhofen II an.

Murnau – Das Duell, auf das die Liga gewartet hat, steht an. Am Ostermontag (13 Uhr) treffen in Deisenhofen die beiden (spiel)stärksten Mannschaften der Fußball-Kreisliga 1 aufeinander: der FC Deisenhofen II und der TSV Murnau. Auf dem Papier ist es die Partie zwischen Drittem und Ersten – und doch ist es mehr: der Kampf zweier Philosophien, die sich ähnlicher nicht sein könnte. Vor dem Spitzenspiel blickt das Tagblatt mit Franz Perneker, seit 2000 Manager beim FCD, auf beide Klubs.

Die Mannschaften

Ein „Mixed-Gebilde“ nennt Perneker sein U23-Team. Neben A-Jugendlichen und ehemaligen Jugendspielern, die sich für die Bayernliga-Mannschaft empfehlen, versammeln sich beim FCD Kicker der Region, die keine Ambitionen auf mehr haben, sowie Oldies, die früher in der Landesliga oder Bayernliga gekickt haben. Die Mayer-Brüder Maximilian und Markus zählt Perneker etwa auf, sie haben einige Teamkollegen bereits in der E-Jugend trainiert. Der TSV hat seinen Kader ähnlich konstruiert: A-Jugendliche, junge Erwachsene und Routiniers mit Erfahrung aus anderen Sphären (Manuel Pratz, Carlos da Silva Cunha). Perneker sagt: „Da stehen 22 Spieler am Platz, die sauber ausgebildet sind.“

Eigentlich darf es nicht heißen Murnau gegen Deisenhofen –sondern Murnau und Deisenhofen gegen Habach und Lenggries

Die Philosophie

Ein schöner Satz rutscht Perneker über die Lippen. „Eigentlich darf es nicht heißen Murnau gegen Deisenhofen –sondern Murnau und Deisenhofen gegen Habach und Lenggries.“ Damit spielt der Manager auf die Philosophie beider Klubs an. Der FCD begann im Jahr 2000 mit neuem Vorstand den großen Umbau. Im Männerteam standen viele Auswärtige. Nichts Ungewöhnliches oder Schlechtes für die Metropolregion München. Doch Deisenhofen wollte einen neuen Weg: „Den Ort stärken, die Jugendarbeit forcieren“, sagt Perneker. Liest sich wie das Projekt, das Michael Adelwart vor zehn Jahren in Murnau aufzog. Über den TSV sagt der Manager: „Das ist der Verein, der im Zugspitzbereich die beste Arbeit macht.“ Solch gute Jugendarbeit, findet Perneker, würde mehr Vereinen gut zu Gesicht stehen.

Der Nachwuchs

Der Markenkern beider Vereine – und der Erfolgsfaktor. Deisenhofen ließ von Anfang an seine Jugendspieler in der Ersten Mannschaft ran. Murnau handhabt’s genauso. „Das war ein Zeichen: Deisenhofen redet nicht bloß, sondern macht auch“, sagt Perneker. Seit jeher gilt der Grundsatz: „Bevor wir 500 Euro für einen Mittelstürmer ausgeben, zahlen wir sie lieber einem Jugendtrainer.“ Perneker sieht zwei Klubs „mit identischen Ideen“, allerdings auch die Schattenseiten. „Das geht zu Lasten der Umkreisvereine. Nur mit Spielern aus dem eigenen Ort würden wir vermutlich nicht dort spielen.“

Das Duell

Geheimnisse verrät Perneker keine. Zu gut kennen sich beide Favoriten. Nur auf zwei Dinge weist er hin: die Hinspielpleite (2:6) als Motivationshilfe sowie die spielerische Anlage seines Teams. „Es braucht sich keiner auf ein Gemetzel einstellen.“ Mauern und Mörteln entspreche nicht der Deisenhofener Fußball-DNA. Weil’s Murnau genauso hält, dürfte es ein unterhaltsames Spitzenspiel werden.