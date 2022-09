Hoher Rasen, hohes Ergebnis

Von: Oliver Rabuser

Die Tormaschine des 1. FC: Moritz Müller. © Oliver Rabuser

Fußball-Bezirksliga: Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen mäht den SV Aubing mit 7:2 nieder. Moritz Müller trifft vierfach für die Werdenfelser.

München – Spitzenteam oder eingeholt vom Verfolgerfeld? Diese Frage galt es aus Sicht des 1. FC Garmisch-Partenkirchen beim Gastspiel gegen den SV Aubing zu klären. Die Antwort war eine beeindruckende: Trotz eines 0:1-Rückstands fegte der 1. FC und allen voran die Torschützen Moritz Müller (4) und Jonas Poniewaz (2) im Tornadomodus über die Elf aus dem Münchner Westen hinweg und siegte mit 7:2.

Zunächst aber mussten sich die Gäste an eine Widrigkeit ungewohnter Güte gewöhnen. Der Hauptplatz der Bezirkssportanlage an der Kronwinkler Straße wäre vielleicht ein Paradies für Insektenforscher gewesen, mit Bezirksliga-Niveau hatte er hingegen wenig gemein. Florian Heringer sah einen „holprigen und löchrigen Platz“, dessen Gras „viel zu lang“ gewesen sei. Vielleicht mähten die Garmisch-Partenkirchner ihren Gegner deswegen so gnadenlos nieder. Die Gegentreffer lassen sich mit dem Terrain aber nicht begründen. Beide Male ging eine Einwurf der Gastgeber voraus, bei denen die Zuordnungen beim 1. FC nicht stimmten. „Aubing hat schnell umgeschaltet, wir aber waren etwas schläfrig“, urteilte Heringer. Momentaufnahmen, die vor allem Moritz Müller in beeindruckender Weise korrigierte. Beim 1:1 nahm der Oberhauser einen Ball von der linken Seite an, den er nach Drehung stramm im langen Toreck versenkte. Die erstmalige Führung der Werdenfelser stellte Lukas Kunzendorf her, der nach abgewehrter Hereingabe von Jonas Schrimpf mit dem Kopf schneller als Gegenspieler und Torhüter war. In der Nachspielzeit wurde ein Angriff des FC von Aubinger Seite genau auf Christoph Schmidt geklärt. Der bediente Müller und schon stand es 3:2 aus Sicht der Gäste.

Kaum lief die Partie nach dem Seitenwechsel wieder, steuerte Müller erneut gen SVA-Kasten. Ali Boraze war bereits umspielt, ehe der Keeper das Bein ausfuhr und den FC-Angreifer zu Fall brachte. Jonas Poniewaz nahm sich des Elfmeters an und stellte sicher auf 4:2. Daraufhin stellten die Platzherren auf Dreierkette um, forcierten die Aufholjagd. Mit mäßigem Erfolg. „Der Sturmlauf war ein gefundenes Fressen für unsere Stürmer“, hielt Teammanager Beqir Loshi fest. Müller spritze in einen Rückpass, markierte so das 5:2. Nach Flanke des starken Kevin Hock war der FC-Torjäger schon wieder zur Stelle. Hock war dann auch der Initiator des zweiten Treffers von Poniewaz. „Wir haben uns nach dem 4:2 fallen lassen und die Räume genutzt“, lobte Heringer, der mit seinem Team nun Platz vier ziert.