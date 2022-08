1. FC Garmisch-Partenkirchen II stürmt an die Spitze - FC Megas tritt in Eschenlohe nicht an

Von: Oliver Rabuser, Andreas Mayr

Übergewicht nicht in Sieg umgewandelt: Jakob Steffl (l.) und Michael Guglhör (r.) kommen mit dem SVO nicht über ein 1:1 gegen Christian Hornsteiner und den FCM hinaus. Foto:OR © OR

Erneuter Wechsel an der Tabellenspitze: Das Top-Spiel der A-Klasse Gruppe 10 entschied der 1. FC Garmisch-Partenkirchen II gegen Grainau für sich und steht nun auf Rang eins, da Murnau II spielfrei hatte. Das andere Kreisderby zwischen Ohlstadt II und Mittenwald endete mit einem Remis. Zum Duell zwischen Eschenlohe und FC Megas kam es gar nicht erst, und der SV Uffing II musste die nächste Pleite einstecken.

SC Eibsee Grainau – 1. FC Garmisch-P. II 0:1 (0:0)

Schiedsrichter: Michael Axthaler (FC Bad Kohlgrub). Zuschauer: 80. – Tore: 0:1 Tesfu (78.). – Gelb-Rot: Mesanovic (82./1. FC).

Manchmal reduziert sich so ein Spiel, so ein Derby auf einen einzigen Moment: Die Aktion in Minute 78 ereignete sich auf Höhe der Grainauer Wechselbank, in Strafraumnähe. Christoph Saller, der Trainer der Grainauer, sagt hinterher: „Für uns kein Beinbruch.“ Aber das drückt nicht aus, wie weh seinen Fußballern dieses 0:1 gegen die Reserve vom Gröben aus Garmisch-Partenkirchen mit all seinen Begleitumständen tat. „Brutal bitterer Beigeschmack“, sagt er zumindest zum Treffer von Hespon Tesfu. Die Szene in Kürze: Grainau versuchte den Ball zu klären, der stieg in die Luft, und Tesfu sprang hinein, wie man das nun einmal macht, wenn man aufs Tor drängt.

Über alles, was danach passiert, gibt es unterschiedliche Sichtweisen: Die Grainauer erkannten ein klares Handspiel. „Alleine wie der Ball gefallen ist“, unkt Saller. Schiedsrichter Michael Axthaler und FC-Coach Sinan Erdem sahen gar nichts. Und Tesfu selbst sagt, er habe den Ball nicht mit der Hand gespielt. „Ich muss ihm das glauben. Ich selbst stand viel zu weit hinten“, sagt Erdem, der Aushilfstrainer. Schiri Axthaler fragte beim Torschützen nach, der den Ball im Kasten versenkt hatte. Saller ärgerte sich über dessen Antwort: „Da muss der Fairplay-Gedanke zählen.“

Spieler des Tages war Eibsees Torwart Franz Maurer

Ansonsten sah er eine Partie mit starken Phasen beider Klubs sowie einem Plus ans Chancen für die Reserve des 1. FC. Auch bei der Auszeichnung des besten Spielers waren sich beide Coaches einig: der Grainauer Keeper Franz Maurer. „Der hatte einen Sahnetag und drei Hundertprozentige rausgeholt“, lobt Erdem. Bei seinem Team wollte er unbedingt die Dreierkette um Vitus Kaufmann, Robert Paulsen und Florian Adlwärth herausgreifen.

Kollege Saller gefiel wiederum, wie sich sein Team gegen diverse Spieler schlug, die zum Landesliga-Kader gehörten oder in der Bezirksliga kicken sollen. „Wer hätte das letztes Jahr gedacht, dass wir gerade 0:1 verlieren.“

SV Eschenlohe – FC Megas GAP abgesagt

Die Nachricht bekamen die Gastgeber am Sonntagvormittag von Spielleiter Erhard Mach mitgeteilt. Der griechische Klub aus der Marktgemeinde sah sich nicht im Stande, eine Mannschaft zu stellen. Wie die Partie nun gewertet wird, entscheidet wohl das Sportgericht, aber die wahrscheinlichste Variante ist die, dass die Heimmannschaft drei Punkte zugesprochen bekommt.

„Eigentlich hatten wir für dieses Spiel sogar das Heimrecht getauscht“, betont Florian Mayr, der Eschenloher Trainer, der sich mit seinen Spielern über einen unverhofften freien Nachmittag freute. „Megas’ Fußballchef Ioannis Hristoforidis weilt wohl gerade in seiner Heimat, um dort zu heiraten. Vielleicht sind da auch ein paar Spieler mit dabei, sodass es letztendlich knapp mit dem Personal wurde. Genaueres weiß ich aber auch nicht.“

SV Ohlstadt II – FC Mittenwald 1:1 (0:0)

Schiedsrichter: Alexander Strobel (TSV Peißenberg); Zuschauer: 60; Tore: 0:1 Häcker (53.), 1:1 Guglhör (55.) phi

Die Köpfe hingen nicht, aber ein wenig hallte das Spiel schon nach. Der SV Ohlstadt II feiert den ersten Punktgewinn in der A-Klasse, vergibt aber einen Sieg, der verdient gewesen wäre. „Für uns war mehr drin“, analysierte Stefan Frombeck. Auch Bernd Scholz auf Mittenwalder Seite räumte ein, dass der SVO „drei Chancen mehr als wir“ hatte. „Deswegen war es für uns ein gewonnener Punkt.“

Scholz hatte seine Mannen gebeten, „in meinem letzten Spiel“ als Vertreter von Maximilian Tauwald noch einmal alles zu geben. „Das haben sie getan.“ Der Abseitstreffer von Maximilian Schleich wurde laut Scholz zu Recht aberkannt. Ohlstadt hatte zu diesem Zeitpunkt bereits Chancen durch Jonas Thümmler und Rafat Attal vergeben. „Dreimal Aluminium spricht Bände“, fasste Frombeck zusammen. Die übrigen Chancen waren sichere Beute von Frederik Kirchner. „Der Mittenwalder Keeper war deren Garant“, betont der SVO-Coach.

Bei den Toren ging´s ganz schnell. Philipp Hecker traf mit einem Flachschuss in die lange Torecke, Michael Guglhör glich aus dem Gewühl heraus alsbald aus. Zum Ende hin verpassten Johannes Ertl, Anton Wolf und Tobias Reißl den eigentlich fälligen SVO-Dreier.

SV Eberfing – SV Uffing II 3:0 (1:0)

Schiedsrichter: Walter Timm (TSV Peißenberg); Zuschauer: 40; Tore: 1:0 Hoiß (27.), 2:0 Plonner (47.), 3:0 Plonner (85.)

Letztendlich wusste Sebastian Graf nicht wirklich, warum die Partie mit 3:0 für die Gastgeber ausgegangen war. „Wir waren sicher nicht die drei Tore schlechter als Eberfing“, betonte der Trainer von Uffings Reserve. „Es war ähnlich wie im Spiel gegen Bichl, wir belohnen uns nicht und so hält sich Aufwand und Ertrag einfach nicht die Waage.“

In der Anfangsphase aber durfte sich der SVU glücklich schätzen, nicht noch früher in Rückstand geraten zu sein. „Doch dann bekommen wir halt wieder so ein Gestocher-Gegentor, und gleich nach der Halbzeitpause jagt dir der Plonner (Martin Plonner, Anm. d. Red.) einen Freistoß aus fast 30 Meter in den Winkel.“ Plonner war es auch, der kurz vor Schluss den Endstand herstellte. „Aber der fällt nicht mehr ins Gewicht, da war eh schon alles klar“, sagte ein etwas resignierender Graf.