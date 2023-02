1. FC Garmisch-Partenkirchen hat im Testspiel mehr Mühe als gedacht

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Der Blick geht Richtung Rückrunde: Das Trainerduo Florian Heringer (l.) und Gerhard Schmidt (r.) haben den 1. FC Garmisch-Partenkirchen wieder auf Kurs gebracht. © Andreas Mayr

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen hat auch sein zweites Testspiel gewonnen. Gegen den Kreisligisten ASV Habach tat sich der 1. FC aber unerwartet schwer.

Garmisch-Partenkirchen – Auch der zweite Test geht an den 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Doch hatte der Bezirksliga-Primus beim 4:3 Heimerfolg über Kreisligist ASV Habach in Summe der 90 Minuten mehr Mühe als ihm lieb war. Es war ein typisches Fußballspiel in der Frühphase einer Vorbereitung. Alle hatten Lust, doch hakte es nach langer Abstinenz oftmals bei der Umsetzung.

Andere wiederum waren gar nicht erst dabei. Aufseiten der Werdenfelser beispielsweise Torjäger Moritz Müller, Lukas Kunzendorf und Kevin Hock sowie Maximilian Heringer, der nach beidseitiger Leisten-OP den Großteil der Rückserie verpassen wird.

Umso wichtiger war, dass Zugang Simon Marusinec als rechter Part der defensiven Dreierkette die Verwendungsprüfung ein zweites Mal bestand. „Er macht’s wirklich ordentlich“, lobte Co-Trainer Gerhard Schmidt. Unterm Strich war der Vertreter des erkrankten Florian Heringer mit der Leistung des 1. FC einverstanden. „Vom Spielerischen her war es schon ganz gut.“

Zu verbessern gilt es aus Sicht des 50-Jährigen hingegen die Chancenverwertung. Gerade im zweiten Abschnitt hielt sich der 1. FC vornehmlich in der Hälfte des Gegners auf, doch nur Jonas Schrimpf traf im zweiten Versuch in den Torwinkel. Zudem müsse das Team zügiger von hinten herausspielen, um unnötige Ballverluste zu vermeiden. Die waren nämlich ursächlich für die beiden ersten Gegentreffer, die Habach via Foulelfmeter beziehungsweise Distanzschuss markierte. Die weiteren Tore für den 1. FC erzielten Jonas Poniewaz mit einem Doppelpack sowie Julian Bittner.