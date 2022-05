Relegation: 1. FC trifft auf Bad Heilbrunn - SC Ichenhausen vor Rückzug?

Von: Oliver Rabuser

„SV Bad Heilbrunn gegen den 1. FC Garmisch-Partenkirchen“: Verbandsspielleiter Josef Janker (l.) verkündet die Paarung. Zwei Jugendspielerinnen des FC Illertissen helfen ihm bei der Auslosung. FOTO: SCreenshot BFV © Screenshot BFV

Mit dem SV Bad Heilbrunn als ersten Relegationsgegner hat im Umfeld des 1. FC Garmisch-Partenkirchen kaum jemand gerechnet.

Garmisch-Partenkirchen – Die Annahme, als tabellarisch bestplatzierter Relegant allein auf Bezirksligisten zu treffen, hätte sich aber ohnehin nicht erfüllt.

Ligenleiter Stefan Schneider erläutert das Zustandekommen der Einteilung. „Man sieht sich alle Releganten an und bildet dann die Gruppen.“ Als am vergangenen Samstag alle Nachsitzer feststanden, begann das Vermessen. Dass Erkheim und Egg an der Günz keine geographische Nähe zum Werdenfelser Land haben, weiß freilich auch Schneider. Doch sieht er keinerlei Alternativen. „Das Allgäu ist der südwestlichste Teil der Landesliga, Garmisch-Partenkirchen der südlichste. Wir ziehen einen Kreis, so ergeben sich die regionalen Gruppen.“ Dass die Marktgemeinde aufgrund ihrer Lage speziell zu bewerten ist, weiß man beim Verband spätestens seit der Ligengestaltung nach dem Aufstieg des 1. FC vor vier Jahren. „Das ist ein Härtefall, den man nach links oder rechts tun kann“, betont Schneider. Sprich: Südwest, oder Südost.

Ob die Garmisch-Partenkirchner überhaupt nach Egg an der Günz oder Erkheim fahren, ist jedoch an eine Bedingung geknüpft: Sie müssen Bad Heilbrunn nach Hin- und Rückspiel ausschalten. Sollte es nach Punkten und Treffern remis stehen, kommt die Auswärtstorregel zur Anwendung. Aber auch dann ist der Klassenerhalt nicht gesichert. Denn aus der Vierergruppe kann es nur einer schaffen, drei werden nächste Saison in der Bezirksliga antreten. „Es gibt eine Sollstärke an Landesligisten, die wir zu erfüllen versuchen“, betont Schneider.

Eine Trostrunde unter den Verlierern wird erst dann ein Thema, wenn sich im Zuge der Relegationswettbewerbe ein zusätzlicher freier Platz ergibt, oder ein Klub zurückzieht. Zuletzt mehrten sich die Gerüchte über einen Rückzug des SC Ichenhausen. Der Verein verfügt über keinerlei Unterbau in Form von Jugendmannschaften, ist ein echtes Kunstprojekt und wurde über eine Dekade von einer Person als Sportlicher Leiter mehr oder weniger in Eigenregie geführt. Jetzt kam das Konstrukt ins Wanken. Gefallen ist es jedoch noch nicht. Schneider räumt ein, dass man seit Längerem mit dem SCI in Kontakt steht. „An der Grundaussage hat sich bislang aber nichts geändert.“ Trainer und ein Teil des Teams haben bereist zugesagt, und auch die Finanzierung steht angeblich.

Den FC-Kickern sind derlei Nebengeräusche ziemlich egal. Sie wollen den starken mannschaftlichen Auftritt gegen Nördlingen für die beiden kommenden Wochen kompensieren und mit dem Klassenerhalt die Vorreiterrolle im Landkreis wahren. Jonas Poniewaz etwa glaubt an ein „richtig gutes Spiel für die Zuschauer“. Schließlich ist es ein Derby. „Wir müssen jetzt an die kämpferische Leistung von Samstag anknüpfen, dann haben wir gute Chancen, eine Runde weiterzukommen.“ Sturmpartner Jonas Schrimpf warnt vor der „unglaublich starken Mentalität“ der Bad Heilbrunner, sie seien schlagbar, aber ebenso nicht zu unterschätzen. Ähnlich sieht es Dominik Schubert, der zuletzt als Anführer auftrat. „Wir haben das Zeug, die Relegation zu gewinnen“, unterstreicht der 29-Jährige.

Aber nicht wie die Partie gegen Nördlingen. „Da wollten wir die Null halten und auf Konter lauern. Gegen Heilbrunn werden wir das Spiel wieder mehr in die Hand nehmen müssen.“ Schubert verweist auf die beiden Punktspiele (1:1,1:0), in denen man losgelöst vom Resultat „beide Male die bessere Mannschaft“ stellte. Der Routinier warnt aber zugleich: Man treffe auf eine „gefestigte Mannschaft“ und viele Zuschauer. Keinesfalls Usus für die Youngster im Team. „Wir Älteren müssen das in die Hand nehmen“, betont Schubert und hat dabei primär Florian Scheck, Florian Langenegger und Martin Hennebach im Sinn. Zudem haben Entscheidungsspiele ja ihren gewissen Reiz. „Ich bin positiv gestimmt und freu mich drauf“, betont Schubert voller Überzeugung. (Oliver Rabuser)