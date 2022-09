FC Garmisch-Partenkirchen: „Beste-Freunde“-Duo Müller/Poniewaz überragt - 24 von 30 Treffern

Jonas Poniewaz (mi.) und Moritz Müller (re.) überzeugen als Duo auf dem Platz. © Andreas Mayr

Ein Blick genügt. So beschreibt es Jonas Poniewaz. „Dann weiß ich genau, was er macht.“ Er, das ist Moritz Müller.

Garmisch-Partenkirchen – Gemeinsam bilden sie das Sturmduo des 1. FC Garmisch-Partenkirchen, das in dieser Saison so eindrucksvoll harmoniert. 24 Tore hat es in der Bezirksliga bisher erzielt, hält sie damit in Atem. Von 30 übrigens, die der 1. FC bisher insgesamt geschossen hat.

14 Treffer gehen auf Müllers Konto, 10 hat Poniewaz schon erzielt. Und das, obwohl er eigentlich derjenige ist, der die FC-Tormaschine vorne im Zentrum beliefern soll. So etwas wie der Edelhelfer im Radsport. „Könnte man so sagen“, sagt er und lacht. Poniewaz und Müller – die beiden verbindet einiges. „Wir sind auch so etwas wie beste Freunde“, betont der 24-Jährige. Alles begann schon vor der gemeinsamen Zeit am Gröben.

FC Garmisch-Partenkirchen: Poniewaz wurde durch schwere Verletzungen gestoppt

Das erste Mal liefen sie sich beim Training am DFB-Stützpunkt über den Weg. Müller ist schließlich nur ein wenig jünger, ein 1999er-Jahrgang. „Wir haben uns damals schon sehr gut verstanden.“ Das Ganze entwickelte sich fort, als Müller zum 1. FC wechselte.

Gebremst wurde der Fortschritt eigentlich nur durch die immense Leidensgeschichte von Poniewaz. Zweimal erwischte es ihn am Knie, zuletzt mit einem Kreuzbandriss. Das warf ihn weit zurück. Doch: Die Schattenseiten sind überwunden. „Ich bin jetzt wieder richtig in Topform gekommen“, versichert er selbstbewusst. Hemmungen verspürt er keine mehr. Schmerzen oder ähnliches sowieso nicht.

Er ist frei im Kopf. Ein wichtiger Faktor. „Ich bin richtig gut drauf, und ich denke, das sieht man auch auf dem Platz.“ So pusht sich das Garmisch-Partenkirchner Sturmduo selbst hoch. „Da neidet auch keiner dem anderen etwas. Wer die Tore macht, ist vollkommen egal.“

FC Garmisch-Partenkirchen: Duo Müller/Poniewaz teilt sich Elfmeter

Kurios: Poniewaz ist von Coach Florian Heringer ja eigentlich als der Mann hinter Rammbock Müller aufgestellt. „Assists habe ich tatsächlich aber noch keinen, das läuft eher andersherum: Moritz ist da teamintern ganz vorne.“ Logisch, dass sich darüber niemand beschwert bei der Torquote. „24 von 30, das ist schon viel“, räumt Poniewaz ein und klingt fast so, als wäre ihm das gar nicht so bewusst gewesen.

Dafür liegt Poniewaz in einer anderen Kategorie vor dem Kollegen: bei den Elfmetern. Das Sturmduo zeichnet bisher für alle Strafstöße verantwortlich. „Wir haben eine interne Regel: Derjenige, der gefoult wurde, schießt nicht.“ Und wenn ein anderer aus dem Kader niedergestreckt wurde? „Dann schauen wir uns kurz an, deuten kurz und entscheiden spontan.“ Funktioniert bislang bestens: Vier Elfmeter hat der Tabellenzweite zugesprochen bekommen, alle vier hat das Duo versenkt. Eben drei davon Poniewaz, einer ging auf Müllers Konto.

„Der Trainer hat sich da bisher auch nicht eingemischt“, verrät er. Interessant könnte es werden, wenn Kapitän Florian Langenegger wieder zum Team stößt. „Der wäre noch so einer für die Elfer. Mal schauen, wie wir es dann entscheiden.“ So gelöst wie Poniewaz wirkt, so erscheint derzeit die gesamte Mannschaft vom Gröben zu sein. „Es läuft, die Stimmung ist super“, bestätigt das FC-Eigengewächs. „Wir sind ein guter Haufen.“ Er kennt niemanden, der mit einem anderen nicht klarkommt. „Auch ein großes Plus.“ War beim Klub nicht immer so.

FC Garmisch-Partenkirchen: Ziel ist der Wiederaufstieg

Die Kadergröße spielt in seinen Augen zudem eine entscheidende Rolle für den starken Saisonstart. „Es sind ständig 15 oder 16 Leute im Training.“ So hat sich sogar die schwierige Vorbereitung kompensieren lassen. „Am Anfang war alles schon ein wenig holprig, weil wir erst nach drei oder vier Wochen richtig als Mannschaft arbeiten konnten.“ Das Derby in Murnau kam für die Garmisch-Partenkirchner definitiv ein paar Spieltage zu früh.

Dennoch: „Jetzt sind wir richtig gut dabei.“ Und das will der 1. FC auch bleiben: „Nachdem Abstieg aus der Landesliga sind wir zusammengeblieben und haben uns gesagt, dass wir gemeinsam anpacken wollen, um vielleicht wieder hoch zukommen.“ Wenn das Sturmduo weiter so trifft, erscheint das nicht unmöglich. (Christian Fellner)