1. FC Garmisch-Partenkirchen: Startklar mit Abstrichen – „Wir sind bereit“

Von: Oliver Rabuser

Alternative für die Defensive: Vincent Finkert (am Ball) hat in der Vorbereitung einen guten Eindruck hinterlassen. Zum Auftakt wird aber wohl eher Jakub Jörg (r.) in der Dreierkette stehen. FOTO: Oliver Rabuser © Oliver Rabuser

Die Bilanz der Vorbereitung liest sich mit vier Siegen aus fünf Partien durchaus ermutigend.

Garmisch-Partenkirchen – Hätte man anhand der Gegner auch so erwarten können, ohne den Resultaten eine zu hohe Aussagekraft beizumessen. Doch speist sich beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen die optimistische Faktenlage primär aus der Harmonie im Team und dem relativ vollzähligen Kader.

Die Kernaussage von Florian Heringer zielt auf das Auftaktmatch am Sonntag beim FC Deisenhofen ab. „Wir sind bereit“, bekräftigte der FC-Coach nach der 4:1-Generalprobe gegen den SV Langengeisling.

Zuvor weilten die Garmisch-Partenkirchner für einige Tage jenseits des Brenners im Trainingslager. Dort wurde weiter an der Viererkette als alternatives Spielsystem gefeilt, aber auch an Altbewährtem. „Bestimmte Abläufe wurden wiederholt, gerade weil wir einige neue Spieler haben“, schildert Heringer. Keine wirklichen Zugänge, aber Akteure, die in der Vorrunde nicht auf dem Radar auftauchten. Wie etwa Vincent Finkert, der bislang nur in der Reserve kickte, zudem vorübergehend einen Wohnsitz außerhalb der Marktgemeinde hatte. Jetzt ist Finkert wieder da und hat Lust auf die Erste. „Er gibt gut Gas und bleibt im Kader“, sagt Heringer über den Linksverteidiger. Ähnlich verhält es sich bei Simon Marusinec, dem Tunnelbauer aus Osteuropa. Auch er hat sich im Zuge der Vorbereitung als ernsthafte Alternative für den Defensivbereich entpuppt.

Stammplätze winken dem Duo aber nicht. Daran ändert auch nichts der Ausfall von Maximilian Heringer, dessen Comeback nach Leisten-OP auf die Frühphase des Aprils taxiert wird. Als vorläufigen Ersatz für Heringer hat sich der Coach auf Florian Langenegger festgelegt. Der Kapitän bestritt nach hartnäckiger Blessur aus dem Saisonfinale 2022 in dieser Spielzeit noch keine Partie von Beginn an, ist inzwischen aber wieder voll belastbar und somit des Trainers erste Wahl.

Final zu klären gilt es noch, wer neben Langenegger und Christoph Schmidt der Dritte im hintersten Verbund sein wird. Florian Adlwärth hat sich nach Verletzung wieder herangekämpft, Kevin Hock wurde getestet, selbst Momo Ndiaye durfte sich gegen Peißenberg als Verteidiger versuchen. Wahrscheinlichster Kandidat ist aber Jakob Jörg, dessen Bauchmuskelzerrung auskuriert ist. „Endlich beschwerdefrei“, betont Heringer, freilich im Wissen um einen möglichen Trainingsrückstand Jörgs. Mit Ndiaye und Jonas Schrimpf in der Zentrale – Lukas Kunzendorf laboriert an einer Innenbandzerrung – sowie Sanu Poplecean und Julian Ademi oder Hock auf den Außen, steht das Mittelfeld für Sonntag.

Auch im Angriff klärt sich vorerst alles von selbst. Julian Bittner hat sich eine Kapselverletzung im Sprunggelenk zugezogen, wohingegen bei Selvedin Mesanovic ein nasaler Eingriff ansteht, um die Luftzufuhr zu erhöhen. Heißt im Umkehrschluss: Kaltstart für Moritz Müller als Sturmpartner von Jonas Poniewaz. Wegen einer Entzündung an der Achillessehne schloss sich der FC-Torjäger erst kurz vor dem Trainingslager dem gemeinschaftlichen Üben an, absolvierte bislang nur eine Halbzeit. Doch Heringer sieht weder in Sachen Physis“ noch Spielpraxis ein Problem. „Beim Moritz ist das nicht so ausschlaggebend“, betont der Coach mit Blick auf die sehr gute Konstitution des Kraftpakets.

Die fehlenden Prozente bei einigen Kickern sollen durch den starken Teamspirit ausgeglichen werden. Den wollen die Garmisch-Partenkirchner auch dafür nutzen, dass der Aufstiegsexpress vom Gröben zügig ins Rollen kommt – und möglichst selten ausgebremst wird. (Oliver Rabuser)