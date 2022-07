1. FC Garmisch-Partenkirchen: Spachtelmasse braucht’s nicht überall

Von: Oliver Rabuser

Leicht zu meistern ist die neue Aufgabe in Garmisch-Partenkirchen gewiss nicht. Aber bekanntlich heißt es ja, man wachse an seinen Herausforderungen.

Garmisch-Partenkirchen – In Peißenberg galt es für Florian Heringer, mit den Fußballern die Kreisliga zu halten. Das gelang in vorletzter Sekunde und mittels Relegation gegen Unterammergau. Die neue und zweite Trainerstation des Oberhausers beinhaltet nun die heikle Mission, die Herrenteams bei Landesliga-Absteiger 1. FC Garmisch-Partenkirchen neu zu strukturieren. Die Baustellen sind groß und haben sich in der kurzen Sommerpause keineswegs von selbst geschlossen. Am morgigen Samstag testet das Bezirksligateam erstmals gegen den TSV Dorfen (15 Uhr) am heimischen Gröben.

Zwischenmenschlich passte es vom ersten Trainingstag an. „Ich bin von allen Spielern super aufgenommen worden“, betont Heringer und freut sich über seinen Einstand am Gröben. Nach dem großen Hallo wurde der 38-Jährige aber schnell mit den Tatsachen konfrontiert: Urlauber, Verletzte, neue Corona-Infektionen. Bis dato stand dem neuen Coach zu keiner Zeit der komplette Kader zur Verfügung. „Das erschwert die Arbeit im taktischen Bereich“, bedauert Heringer. Sein Ziel, die Mannschaft mit Instrumenten in Form „zweier unterschiedlicher Systeme“ auszustatten, wird daher vermutlich ein „Prozess über die gesamte Vorrunde“ hinweg. Der aktuelle Spielermangel bedingte überdies die Absage der Testspiele beim SV Ohlstadt und in Geretsried. „Ich hätte gerne gespielt, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist das noch etwas leichter zu verkraften.“

FC Garmisch-Partenkirchen sucht noch einen Stürmer

Bis zum Saisonauftakt beim BCF Wolfratshausen in drei Wochen sollen zumindest Fitness und Miteinander stimmen. Immerhin: In absehbarer Zeit kehren Maximilian Heringer und Kapitän Florian Langenegger von langwierigen Blessuren zurück, hat Lukas Kunzendorf seinen mehrmonatigen Urlaub beendet, und auch Momo Diaby soll demnächst wieder bayrischen Boden betreten. Mit den Neuzugängen Kevin Hock, Sandu Poplacean und Majid Al-Khafaji ist Heringer grundsätzlich einverstanden. Doch hätte er gerne noch einen weiteren Angreifer, bestenfalls im Paket mit einem zentralen Verteidiger im Kader. „Wir sind noch offen für einige Positionen, es gibt aber nichts Konkretes.“

Florian Meier bleibt derweil vorerst beim TSV Peiting. Zu lange zieht sich dessen Verletzung, als dass ein Wechsel zum jetzigen Zeitpunkt Sinn machen würde. Neben dem Abgang von Elian Schmitt (SV Pullach) schon die zweite personelle Hiobsbotschaft, die Heringers Findungsphase beeinträchtigt.

FC Garmisch-Partenkirchen: Erste und zweite Mannschaft sollen zusammenwachsen

Klar ist derweil, dass die Reserve wieder mehr mit ins Boot geholt werden soll. Er stehe im „regen Austausch“ mit Sportvorstand Arne Albl und Trainer Sascha Staab, wolle die Zweite Mannschaft bisweilen zeitgleich bei den Einheiten sehen, eine „emotionale Bindung“ schaffen. Geplant ist zudem ein gemeinsames Essen. „Damit der Verein wieder etwas mehr zusammenwächst.“

Spachtelmasse, die zwischen Heringer und Gerhard Schmidt nicht vonnöten ist. Mit seinem künftigen Co-Trainer passt der Austausch bereits. Heringer ist froh über das Engagement der FC-Legende. „Jeder hat so seine Vorstellung, dadurch bekommen wir eine gute Mischung hin.“