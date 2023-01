FC Garmisch-Partenkirchen: Oberhausener Florian Heringer auf bestem Weg in die Landesliga

Von: Oliver Rabuser

Die Chemie stimmt: Florian Heringer und seine Spieler – hier der ebenfalls aus Oberhausen stammende Lukas Kunzendorf – sind eine verschworene Gemeinschaft. © rabuser

Bei den Heringers ist Ruhe eingekehrt. Endlich, möchte man sagen. Denn die vergangenen Wochen hatten es für Florian Heringer in sich.

Oberhausen – Corona stattete der Familie einen Besuch ab, dann war da natürlich das spannende und letztlich auch erfolgreiche Jahresfinale mit dem 1:0-Erfolg im Spitzenspiel der Bezirksliga Süd gegen den Landkreiskontrahenten TSV Murnau. Und ausgerechnet zu Beginn der Winterpause befiel den passionierten Fußballtrainer ein nicht ganz alltäglicher Infekt, der die Einnahme von Antibiotika anabdingbar machte.

Dann aber durften sich die Heringers auf Weihnachten und ein paar freie Wochen freuen, ohne den ansonsten üblichen Schwerpunkt auf den Fußball. „Einfach die Seele baumeln lassen“, betont der junge Familienvater. Zeit für diejenigen haben, die während der Saison zurückstecken müssen: Ehefrau Verena und die im vergangenen Jahr geborene Tochter. Ohne das Verständnis der Gattin ließe sich der Zweitjob nicht bewerkstelligen. „Sie hat die meiste Arbeit, hält mir super den Rücken frei“, sagt Heringer. „Aber sie wusste auch, worauf sie sich einlässt.“ Eltern und Schwiegereltern, die Heringer in eine „intakte Familie“ einschließt, wohnen ebenfalls nur einen Katzensprung entfernt.

Florian Heringer (Trainer des FC Garmisch-Partenkirchen): „Man ist wesentlich mehr angebunden“

Nur so lassen sich Hauptberuf und Trainerdasein verknüpfen. Letzteres ist inzwischen in Garmisch-Partenkirchen ungleich aufwändiger, als der 38-Jährige das von seinen ersten Trainerstationen in Oberhausen und Peißenberg kannte. Das fängt mit der Distanz vom Wohnort zur Sportstätte an. Hinzu kommt, dass Bezirksligisten für gewöhnlich drei Mal wöchentlich ihre Übungseinheiten absolvieren – erst recht, wenn das große Ziel „Landesliga“ greifbar nahe ist. Dienstfahrten zu Auswärtsspielen sind im Regelfall länger, aber auch zuhause finden sich allerlei Betätigungsfelder. Schließlich wird ein Großteil der Begegnungen auf diesem Niveau gefilmt, wodurch sich die Möglichkeit bietet, künftige Opponenten vorab zu dechiffrieren. „Man ist wesentlich mehr angebunden“, stellt Heringer fest.

Vom Interesse der Werdenfelser im vergangenen Winter war der Anhänger des TSV 1860 München schon etwas überrascht. „Die Tabellensituation in Peißenberg hat nicht unbedingt für mich gesprochen“, blickt er auf den Abstiegskampf in der Kreisliga mit seinem Ex-Klub zurück. Doch in Garmisch-Partenkirchen suchte man nach acht Jahren unter Christoph Saller einen jungen, unverbrauchten Trainer mit neuen Ideen und Impulsen. Heringers aktive Zeit im Nachwuchs der Münchner Löwen und bei der SpVgg Unterhaching sowie die Stationen im Herrenbereich bei Schwaben Augsburg, Starnberg und Grünwald waren fraglos Teil der Expertise, die der 1. FC bei seinem Trainercasting erstellte. Nach einigen Gesprächen mit FC-Sportvorstand Arne Albl war Heringer von der Sache überzeugt. Ein wenig spielte die Tatsache mit hinein, dass mit Maximilian Heringer und Lukas Kunzendorf zwei Spieler ebenfalls aus Oberhausen stammen. So wusste der Coach, worauf er sich einließ, und der Fahrtaufwand ließ sich aufteilen.

Zunächst aber war Kennenlernen und mentale Aufbauarbeit gefragt. „Die Mannschaft war sehr enttäuscht über den Abstieg, viele Spieler waren niedergeschlagen“, erinnert sich Heringer. Doch schon bald spürte er die Trotzreaktion, die unerwartet und höchst unglücklich zustande gekommene Verbannung des Klubs aus der Landesliga rückgängig zu machen. „Wir haben uns zusammen reingearbeitet“, hält der Coach fest. Nach 18 Pflichtspielen steht der 1. FC mit sieben Zählern Vorsprung auf Murnau und Bad Heilbrunn dominant an der Tabellenspitze. Die Aussicht auf den sofortigen Wiederaufstieg ist größer denn je. Doch Heringer relativiert: „Dass wir jetzt so gut dastehen würden, war nicht absehbar.“

Trotz schwierigem Start kein Druck von Vereinsführung

Urlaubs- und verletzungsbedingte Absenzen störten die Einspielphase. Heringer spricht von „schwacher Vorbereitung“ und „schwierigem Start“, wodurch es auch „in die andere Richtung“ hätte laufen können. Lobend erwähnt der Trainer in diesem Kontext die Vorstandschaft des 1. FC, von der er und die Mannschaft „überhaupt keinen Druck“ zu spüren bekommen hätten. Als das Team komplett war, erkannte man schnell die Handschrift des neuen Trainers. Heringer setzt auf eine Dreierkette in der Abwehr, ein variables Mittelfeld sowie zwei Halb- und einen Stoßstürmer. Die Chemie zwischen Coach und Spielern stimmt.

Unterstützung erhält Heringer von Co-Trainer Harti Schmidt, einer Ikone aus den großen FC-Zeiten in den 90-er Jahren. Ein kurzes Telefonat mit ihm reichte schon aus. „Wir waren uns sofort einig, dass wir es zusammen machen wollen.“ Schmidt sei für ihn und den Verein „ein absoluter Glücksgriff“. Ein Attribut, dem Heringer mit dem Wiederaufstieg selbst ein großes Stück näher kommen würde. Doch er weiß, wie fordernd die Frühjahrsserie noch sein wird. Deswegen rät er zur Lockerheit. Spaß sei der „wichtigste Faktor“ und Bezirksliga immer noch „Fußball im Hobbybereich“. „Natürlich ist es leichter, wenn du gewinnst, aber es ist noch ein harter Weg.“

Mit der mittel- und langfristigen Zukunft in diesem Metier hat sich Heringer noch nicht auseinandergesetzt. „Fußball ist nicht planbar“, betont er. Den Trainerschein wolle er beizeiten angehen, und hospitieren bei einem Profiverein fände er „durchaus interessant“. Wichtiger aber ist für ihn das Hier und Jetzt. Und da gibt es sehr viel Klarheit. „Momentan macht es mir sehr viel Spaß in Garmisch und mit der Mannschaft.“