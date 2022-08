Solide, zielstrebig mit Luft nach oben: 1. FC Garmisch-Partenkirchen feiert gelungenen Auftakt

Von: Oliver Rabuser

Der eine überrascht positiv, der andere untermauert seine Klasse: Digue Diawara (3. v. l.) und Moritz Müller (3. v. r., beide blaues Trikot) überzeugen beim Saisonstart. © Oliver Rabuser

Toller Auftakt für den 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Im ersten Pflichtspiel nach dem unglücklichen Abstieg aus der Landesliga fertigte die Elf von Florian Heringer den BCF Wolfratshausen auf dessen Sportanlage klar mit 3:0 ab.

Wolfratshausen – Das Resultat hätte höher ausfallen können, doch auch so konnte sich der neue Trainer gut mit dem anfreunden, was seine Männer da auf dem Platz gezeigt hatten. „Fürs erste Spiel bin ich auf jeden Fall zufrieden“, sagt Heringer nach dem Schlusspfiff in Farchet.

In Überschwang musste man tatsächlich nicht verfallen. Die Leistung des 1. FC war solide und zielstrebig, sie zeigte aber auch einiges Optimierungspotenzial auf; zudem war der Gegner kein echter Gradmesser. Vor allem in der Offensive lässt sich bei den Garmisch-Partenkirchnern noch gut zulegen. „Oft haben sie die falsche Entscheidung getroffen“, hat Heringer beobachtet. Sprich: Sie spielten den Ball nach außen, wenn das vertikale Zuspiel möglich gewesen wäre, und umgekehrt. Per se sei daran nichts verkehrt, zumal es sich um „intuitive Entscheidungen“ gehandelt habe. Einzig muss aus Sicht des Trainers hier die Balance besser passen. Thematisieren könnte man auch die Konsequenz im Abschluss. Ein 5:0 wäre leicht zu realisieren gewesen. Doch scheiterte Jonas Poniewaz zuerst am Beinreflex von BCF-Keeper Luca Hölting und dann an sich selbst, als er aus fünf Metern am leeren Tor vorbeischoss. Lässt sich bei drei Toren Vorsprung natürlich leicht verkraften.

Heringer über Digue Diawara: „Wir haben unerwartet einen guten Spieler dazubekommen.“

Es wäre auch ungerecht, das neu formierte Team mit zu hohen Erwartungen zu überfrachten. Mit Christoph Schmidt, Momo Diaby und Florian Langenegger stoßen demnächst drei weitere Qualitätsspieler dazu. Und schon jetzt glänzte der 1. FC mit einer sattelfesten Defensive. „Zu Null und relativ wenig zugelassen“, lobt Heringer. Lag mitunter an einem Kicker, den man eigentlich gar nicht auf dem Zettel hatte: Digue Diawara. Der Malier debütierte neben Maximilian Heringer in der Innenverteidigung, räumte in der Luft ausnahmslos alles ab, was des hohen Weges kam, agierte darüber hinaus geschickt im Zweikampf. „Er tut uns sehr gut“, betont der Coach. „Wir haben unerwartet einen guten Spieler dazubekommen.“

Längst bekannt ist die Klasse von Moritz Müller. Der FC-Torjäger schrieb gleich im ersten Match wieder zweimal an, holte obendrein den Elfer zum 2:0 heraus. Beim Führungstor profitierte Müller von einer falschen Positionierung der BCF-Verteidiger. Patrick Weilguni und Emir Kukrica standen auf einer Linie, als der Befreiungsschlag von Heringer über ihre Köpfe hinwegsauste und Müller so freie Bahn verschaffte. Das 3:0 markierte der Oberhauser nach einem Eckball, den er selbst herausgeholt hatte, per Drehschuss in die lange Ecke.

Wolfratshausen wurde lediglich bei einem Freistoß von Jona Lehr gefährlich. Zwar fehlten der Heimmannschaft wichtige Kräfte, in erster Linie aber gaben die Gäste im Mittelfeld nicht unnötig Räume preis. „Die Abstände haben gepasst, und wir sind gut auf die zweiten Bälle gegangen“, sagt Coach Heringer. Die positiven Vorzeichen vor der Heimpremiere gegen Aufsteiger Neuhadern am kommenden Samstag stehen somit schon mal.