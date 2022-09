1. FC Garmisch-Partenkirchen: Vor der Kür noch die unangenehme Pflicht

Von: Oliver Rabuser

Dürfte gefordert sein: FC-Außen Kevin Hock (in weiß). f: Rabuser © Oliver Rabuser

Das Gipfeltreffen der Bezirksliga Süd wirft erste Schatten. Am Ssmstag in einer Woche empfängt der 1.FC Garmisch-Partenkirchen den SV Bad Heilbrunn.

Garmisch-Partenkirchen – Ein Kracher, bei dem am Gröben nach langer Durststrecke wieder richtig was los sein könnte. Doch vor dieser Kür gilt es, die Pflicht nicht aus den Augen zu verlieren. Und die dürfte sich an diesem Sonntag auch noch als reichlich unbequem erweisen: Es geht zum FC Hellas München – unangenehm. Dort tritt die Elf von Florian Heringer auf einem kleinen Kunstrasenplatz antiker Prägung an.

Ein Stück weit ergibt sich die Favoritenrolle aus der Tabellensituation. Um die kommt der 1. FC nicht herum. Doch einfach wird das Gastspiel auf dem Sendlinger „Wacker-Platz“ zur Frühschoppenzeit vermutlich nicht. „Wir werden Hellas sehr ernst nehmen“, versichert Heringer mit Blick auf die bisherigen Ergebnisse der Münchner. „Das Team hat Murnau geschlagen und gegen Bad Heilbrunn einen Punkt geholt.“ In der Liga wird davon gesprochen, dass tatsächlich der Platz der größte Vorteil des Klubs sei.

Vorsorglich ließ Heringer diese Woche selbst auf dem Kunstrasen am Gröben trainieren, verkleinerte dabei immer wieder die bespielbaren Räume. Denn seine Fußballer werden sich umstellen müssen. Mit versiertem Spiel in Breite und Tiefe wird es am Sonntag eher nichts werden. Gefragt sind Ballsicherheit, Kurzpassspiel und Zweikämpfe. Zwar kündigt der Coach eine „ähnliche Grundordnung“ wie zuletzt an. Allerdings dazu „kleinere Anpassungen“ an den Gegner. Dessen Trümpfe sieht Heringer in „einem spielstarken Sechser“, dem Kapitän als Innenverteidiger sowie in einem kopfballstarken Mittelstürmer. Zudem hat er Tempo auf den Flügeln beobachtet. Bedeutet für Kevin Hock und Sandu Poplacean automatisch Mehrarbeit. „Unsere Außen werden stärker gefordert sein“, vermutet Heringer.

Grundsätzlich bleibt’s aber bei der bisherigen Spielphilosophie: viel Ballbesitz, dominantes Auftreten, konsequenter Abschluss. Doch fordert der Coach auch die Flexibilität, den Gegner durch verändertes Vorgehen zu überraschen, ihn aus dem Konzept zu bringen. „Unser Spiel wird nicht durchgehend gleich ausgelegt sein.“ Mit Momo Ndiaye hat Heringer hierfür den idealen Kicker im zentralen Mittelfeld. Der 29-Jährige kann mit seiner Erfahrung ein Spiel lenken, das Tempo bestimmen. Ndiaye ist Abräumer und Antreiber zugleich. Er ist allerdings auch nach wie vor empfänglich für Signale der Gegenspieler, wie die unnötige Zehnminutenstrafe zuletzt belegt. Weder Ndiaye noch der Rest des Teams haben die Nachsicht des Trainers, falls es zu der Sorte an Provokationen kommen sollte, wie sie bei südländischen Mannschaften oftmals üblich sind. „Sollte das nicht funktionieren, haben wir eine gute Bank.“

Auf der wird unter anderem Florian Adlwärth als Rückkehrer Platz nehmen. Florian Langenegger hat trotz passablen Trainings noch keinen Platz in der Startelf. Maximilian Heringer dürfte indes nach zweiwöchiger Absenz wieder in die defensive Dreierreihe rutschen. (or)