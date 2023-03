„Wir sind bereit“: FC Garmisch-Partenkirchen wappnet sich für den Aufstiegs-Endspurt

Von: Oliver Rabuser

Nah dran am Mann: Momo Ndiaye (l.) und Jakob Jörg (hinten) greifen in dieser Szene zu. © or

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen hat eine erfolgreiche Vorbereitung hinter sich. Wenn es nächste Woche losgeht, will der Tabellenführer nichts anbrennen lassen.

Garmisch-Partenkirchen – Mit Ausnahme der 2:3-Niederlage gegen den Tiroler Regionalligisten SV Telfs hat sich der 1. FC Garmisch-Partenkirchen ziemlich erfolgreich durch die Wintervorbereitung auf die zweite Saisonhälfte in der Fußball-Bezirksliga Süd durchgehangelt. Denn auch zum Abschluss der Testphase gab es einen 4:1-Erfolg gegen den FC Langengeisling, seines Zeichens Zehnter der Ost-Staffelsee der oberbayerischen Bezirksliga.

Schon am kommenden Sonntag geht es nun los für das Team von Coach Florian Heringer: Dann steht am Sonntag der Trip zum FC Deisenhofen II an.

„Wir sind bereit für das Spiel“, urteilt Heringer. Sieben Zähler beträgt der Vorsprung in der Liga auf die nächsten Verfolger aus Murnau und Bad Heilbrunn. Ein Polster, aber keinesfalls ein Freifahrschein. Um die Meisterschaft am Ende auch feiern zu können, müssen die Garmisch-Partenkirchner von Beginn ein hohes Maß an Aufmerksamkeit an den Tag legen – und sollten möglichst nicht beim Tabellenzwölften stolpern.

An diesem Samstag war das nicht immer der Fall auf dem heimischen Kunstrasen am Gröben. „Wir waren anfangs nicht richtig wach“, kritisiert Heringer sein Team für die erste Phase des Spiels, in der auch das Gegentor fiel. Dann aber raffte sich der 1.FC zu einer mehr als soliden Leistung auf. „Viel Ballbesitz, schöne Stafetten“, resümiert der Coach. „War gut, dass wir vier Tore geschossen haben, auch wenn es mehr hätten sein können.“ Moritz Müller besorgte nach einer Balleroberung von Jonas Poniewaz den Ausgleich, der Torjäger vergab aber auch einen Foulelfmeter. Sandu Poplacean landete mit seinem Schlenzer ins Kreuzeck den schönsten Treffer des Nachmittags. In der Schlussphase legten Jonas Schrimpf per Abstauber nach einem geblockten Schuss von Selvedin Mesanovic sowie Florian Adlwärth mit einem Flachschuss vom Fünfereck noch nach. (or)