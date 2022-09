FC Garmisch-Partenkirchen: Auf dem richtigen Weg - Tabellenspitze im Blick

Von: Oliver Rabuser

Da muss er zupacken: Majid Al-Khafaji (r.) hat nun die Chance, sich in der Startelf am Gröben zu beweisen. © or

Die Tabellenspitze ist nicht weit weg – und die Mannschaft hungrig: Beharrlich hält sich der 1. FC Garmisch-Partenkirchen im Spitzenquartett der Bezirksliga Süd.

Garmisch-Partenkirchen – Mit zwei Startelf-Debütanten greift das Team von Trainer Florian Heringer nach dem nächsten Erfolgserlebnis am Samstag am heimischen Gröben gegen Verfolger TSV Neuried.

Es läuft bei den Garmisch-Partenkirchnern. Keine Frage. Der bittere Abstieg aus der Landesliga ist verkraftet, sportliche Perspektiven sind wieder zu erkennen. „Wir sind auf dem richtigen Weg“, urteilt Heringer. Ganz wichtig dabei: Spieler und Trainer haben große Lust, sich sukzessive weiterzuentwickeln. Das zumindest hat der Coach beobachtet: „Die Mannschaft hat Bock, fußballerisch besser zu werden und als Gemeinschaft zu funktionieren.“ Spätestens jetzt, da der Kader mit Ausnahme von Kapitän Florian Langenegger – er kehrt kommende Woche ins Team zurück – vollzählig ist, erwachen plötzlich auch die Begehrlichkeiten. Stichwort: Konkurrenzkampf.

Ein solcher ist mittlerweile auf nahezu jeder Position entbrannt. Lediglich Tormann David Salcher und Sturmtank Moritz Müller sind davon wohl ausgenommen. Im Training kann Heringer mit „richtig gutem Tempo“ arbeiten. Alles sehr praxisnah demnach. Schlüpft jetzt dann auch noch Langenegger als dritter gesetzter Fußballer wieder in die Kickstiefel, dürfte sich das Personalkarussell auch noch stärker auf das Zentrum auswirken. Man bedenke: Aktuell ist Michel Naber angeschlagen, Lukas Kunzendorf verhindert.

Nicht nur aus diesem Grund sieht Heringer den Zeitpunkt als perfekt an, zwei Plätze in der Startelf an Spieler zu vergeben, die seit Jahren in der Region hohe Wertschätzung genießen. Bei Momo Ndiaye hat’s nicht wirklich lange gedauert, ehe der Coach vom Potenzial des Spielers überzeugt war. Vor seiner Rückkehr aus Mali kannte Heringer den 29-Jährigen nur vom Hörensagen. Jetzt weiß er, was er tatsächlich an Ndiaye hat: Einen „erfahrenen Spieler“ für das in Summe doch recht junge Konstrukt beim 1. FC. Und natürlich einen Spieler, der „viel Ruhe am Ball“ hat, obendrein über ein „gutes Pass-Spiel“ verfügt. Allein der Fitnesslevel passt noch nicht so ganz. Dennoch darf Ndiaye gegen Neuried beginnen. „Er kennt die Mannschaft und hilft uns mit seiner Erfahrung“, begründet Heringer seine Entscheidung. Ndiaye soll das FC-Spiel vor der Viererkette ordnen und mit klugen Bällen aufbauen.

Die offensive Spielgestaltung obliegt derweil Majid Al-Khafaji. In der Vorbereitung noch mit einer Blessur behaftet, arbeitete sich der feine Techniker zuletzt immer näher ans Team heran. „Er hat es sich verdient, dass er beginnt“, sagt der Coach deutlich. Al-Khafaji tauscht Bank- und Startplatz mit Julian Bittner, auf den Heringer nichtsdestotrotz große Stücke hält.

Gleiches gilt für den TSV Neuried, der nach vier Spieltagen sogar an der Tabellenspitze gestanden hatte. Zuletzt aber setzte es zwei Niederlagen gegen Großhadern und Hellas München, die mitunter sicherlich in den Ausfällen von Sechser Patrick Gegenbauer (Kreuzbandriss) sowie Torwart und Kapitän Konstantin Kühnle begründet sind. (Oliver Rabuser)