FC Garmisch-Partenkirchen: Neue Hierarchie gesucht - „Von der Mannschaft kommt die Trotzreaktion“

Von: Oliver Rabuser

Eine Portion Skepsis ist noch angebracht: Florian Heringer weiß nicht genau, was sein Team zu leisten im Stande ist. © or

Florian Heringers Saisonfinale war durchaus bewegt. Als Coach des TSV Peißenberg schaffte er durch die Relegation den Klassenerhalt in der Kreisliga.

Garmisch-Partenkirchen – Aus der Ferne beobachtete der 38-Jährige den 1. FC Garmisch-Partenkirchen, dem er im Frühjahr die Zusage gegeben hatte. Heringer hoffte auf ein gutes Ende für das Team vom Gröben.

Klappte nicht, weswegen der Oberhauser jetzt vor einer kniffligen Aufgabe steht: Einen auf dünnem Fundament stehenden Klub sportlich neu aufzustellen. An diesem Samstag (14 Uhr) geht’s in der Bezirksliga beim BCF Wolfratshausen los. Im Interview erläutert er seine Ansätze.

Sie sind jetzt gut einen Monat im Amt. Sind Sie zu Beginn auf eine frustrierte Mannschaft getroffen oder doch eher auf eine trotzige?

Wir hatten doch alle etwas Pause. Der Abstieg schien mir verdaut zu sein. Ich habe den Eindruck gewonnen, es kommt von der Mannschaft die Trotzreaktion, es heuer besser machen zu wollen. Allerdings war die Vorbereitung anfangs wegen Urlaubs und Verletzungen relativ schwierig. Wir konnten kaum im taktischen Bereich arbeiten.

Wie schätzen Sie das Potenzial ihrer Mannschaft ein?

Es ist genügend Qualität da, um im vorderen Drittel mitspielen zu können. Nach dem Abgang von vier Routiniers muss sich die Hierarchie ein Stück weit neu ordnen. Die größte Schwierigkeit für eine junge Mannschaft wird die Konstanz sein.

Sie trainierten zuvor in der Kreisklasse und Kreisliga. Gibt es zu einem Bezirksligateam gravierende Unterschiede?

Es geht in einigen Bereichen viel mehr ins Detail. Man merkt auf jeden Fall einen Unterschied.

Wen sehen Sie als Meisterschaftsfavoriten?

Haidhausen.

Und wo sortiert sich der 1. FC ein?

Auf alle Fälle im vorderen Drittel. Wir müssen Erfahrungen sammeln, es sind viele junge Spieler da. Es geht darum, sich stetig weiterzuentwickeln, als Mannschaft zusammenzufinden und eine positive Dynamik ins Team zu bringen.

Sie äußerten zu Beginn der Vorbereitung, die Mannschaft müsse zwei Systeme fix beherrschen. Bleibt´s dabei?

Ich mag variables Spiel. Das System wird an den Spielverlauf angepasst beziehunsgweise am Gegner ausgerichtet. Das kann eine Dreier- oder Viererkette sein, die Umstellungen können aber auch anderswo stattfinden. Wichtig ist, dass das Verteidigen schon ganz vorne losgeht.

Wie charakterisieren Sie ihre Neuzugänge?

Kevin Hock ist von der Mentalität überragend, er muss sich noch ans Tempo anpassen. Majid Al-Khafaji kommt aus einer längeren Verletzung, hat Trainingsrückstand. Technik und Pass-Spiel sind bei ihm herausragend. Marcel Kic laboriert aktuell an einer undefinierten Verletzung. Julian Bittner ist in jedem Training und ein effektiver, ehrgeiziger Spieler. Er hat gute Chancen, bald in die Mannschaft reinzukommen. Jakob Erhard ist ein guter Keeper, und Noah Pawlak wird mal bei uns, mal bei der A-Jugend sein.

Sie hatten einen weiteren Innenverteidiger auf dem Zettel.

Den haben wir mit Digue Diawara auch gefunden. Er kann Innen- und Außenverteidiger spielen, ist physisch robust. Er stammt aus Mali, war aber zuletzt in der Ukraine, von wo er flüchten musste.

Viel diskutiert wurde zuletzt der Schulterschluss mit der ebenfalls abgestiegenen Reserve. Wie haben sich die Dinge bisher entwickelt?

Wir werden uns immer wieder und wöchentlich abstimmen müssen, je nach dem, wie sich die Kader verändern. Beim Donnerstagstraining stehen wir zeitgleich auf dem Platz, auch damit man sich danach im Stüberl begegnet. Mir ist wichtig, dass auch unsere Zweite Mannschaft ein gutes Jahr hat.

Am Samstag geht es in Wolfratshausen gleich mit einem Derby los. Haben Sie sich mit dem Herausforderer beschäftigt?

Ich bin der Meinung, man sollte nicht so sehr auf den Gegner schauen. 95 Prozent der Aufmerksamkeit gehören dem eigenen Team. Wir haben einen gewissen Plan und eine Vorstellung, wie wir auftreten wollen. Jeder Spieler möchte und soll sich beweisen, da spielt der Gegner keine Rolle. Wenn alle da sind, haben wir einen gesunden Konkurrenzkampf. Das zählt.

