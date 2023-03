Offensiv zu harmlos - 1. FC Garmisch-Partenkirchen fehlt gegen Haidhausen letzte Kosequenz

Von: Oliver Rabuser

Als zentraler Spieler in der Defensive maßgeblich am Punktgewinn beteiligt: Kapitän Florian Langenegger (l.) verlor gegen Haidhausen keinen Zweikampf. Auch nicht den gegen 13-Tore-Stürmer Francisco Cisco Bolona (r.). Foto: RABUSER © RABUSER

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen hat den Verfolger erfolgreich auf Distanz gehalten. Zum Sieg reichte es gegen die SpVgg 1906 Haidhausen aber nicht.

Garmisch-Partenkirchen – Der Entwurf von Florian Heringer vor dem Heimspiel des 1. FC Garmisch-Partenkirchen gegen Verfolger SpVgg Haidhausen war von zwei Kernthemen getragen: Dem temporären Wechsel auf den von Schnee und Frost noch schwer gezeichneten Rasenplatz, um den Kunstrasen-affinen Gästen ja keinen Vorteil zu verschaffen. Das klappte vorzüglich.

Überdies warb der Trainer im Vorfeld um viele Zuschauer. Diese Forderung wurde mit einer Besucherzahl jenseits der 300 zumindest ansatzweise erfüllt. Wobei das Spielniveau mit seiner Prognose, „es könnte sich rentieren“, zu keiner Zeit übereinstimmte. Beinahe zwangsläufig fielen im Spitzenduell der Bezirksliga Süd keine Treffer. Doch als die Resultate der Konkurrenten auf den mobilen Empfangsgeräten aufploppten, war klar: Der 1. FC hat durch das 0:0 gegen die Spielvereinigung pragmatisch den nächsten Schritt in Richtung Meisterschaft getan.

1. FC Garmisch-Partenkirchen hält Verfolger SpVgg 1906 erfolgreiche auf Distanz

Den Verzicht auf künstlerische Spielzüge, ballsichere Kombinationen, oder variables Angriffsspiel nahm der Coach bewusst in Kauf. „Hoch und weit, wie in der zweiten Bundesliga“, scherzte Heringer während der Partie. Aber hilft ja nichts. Alles wurde dem Ziel untergeordnet, den Tabellenzweiten im Klassement nicht näher rücken zu lassen. Geschadet hat bei diesem Vorhaben freilich auch das Fehlen von Gilbert Diep nicht. Der frühere Bayern- und Regionalligakicker in Diensten der Gäste blieb mit einer fiebrigen Erkältung zu Hause. „Das merkst du natürlich schon“, urteilte Teammanager Beqir Loshi zur Pause.

Der hoch aufgeschossene und körperlich robuste Diep ist für gewöhnlich Einfädler, Zielspieler und Vollstrecker in Personalunion. So aber kamen die Münchner kaum über gut gemeinte Ansätze hinaus. Die einzig wirklich bis zum Torabschluss finalisierte Möglichkeit adressierte Daniel Höpfinger an FC-Keeper David Salcher mittels eines Distanzschusses, der das Tornetz oberhalb der Querlatte streifte. „Defensiv eines unserer besten Spiele“, bilanzierte Florian Langenegger nach Schlusspfiff.

„Hat er sich verdient. Er hat ein super Timing beim Kopfball, obwohl er nicht der Größte ist.“

Der Kapitän war als zentrales Glied der Abwehrreihe maßgeblich für die Stabilität verantwortlich, weil er schlicht keinen Zweikampf verlor. Konnte man dieses Auftreten von Langenegger grundsätzlich erwartet, richtete sich der Blick auf die beiden Nebenleute. Rechts entschied sich Heringer für Kevin Hock. Kriterium war eine Mischung aus Trainingsleistung, Willenskraft und Anerkennung für den siegbringenden Treffer in der Vorwoche. „Hat er sich verdient“, betonte sein Trainer mit Blick auf eine besondere Qualität des Mittenwalders. „Er hat ein super Timing beim Kopfball, obwohl er nicht der Größte ist.“

1. FC Garmisch-Partenkirchen hofft vergeblich auf Lucky Punch gegen SpVgg 1906 Haidhausen

Bei Jakob Jörg ist das hohe Leistungsvermögen eigentlich bekannt. Doch fehlte der Bad Baiersoier wegen einer fiesen Bauchmuskelzerrung lange Zeit. Und auch während der Trainingswoche zwickte wieder etwas. Jörg aber erledigte die ihm aufgetragenen Pflichten mit Bravour. „Unheimlich stark im Kopfball, im Zweikampf kaum zu überwinden“, fasste Heringer die Leistung zusammen. Viel besser war der Ausfall des verletzten Christoph Schmidt nicht zu kompensieren.

Der wiederum pendelte angespannt zwischen Tribüne und Spielerbank hin und her. „Als Zuschauer bin ich viel nervöser“, unkte der Blondschopf. Dass seiner Elf kein Torerfolg vergönnt war, fand Heringer nicht weiter schlimm. Moritz Müller und Jonas Schrimpf initiierten, so gut es ging. „Wir hatten auf den Punch gehofft, aber es fehlte die letzte Konsequenz. Was aber auch dem Platz geschuldet war.“ (OLIVER RABUSER)