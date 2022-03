Paukenschlag! Christoph Saller nicht mehr Trainer des 1. FC Garmisch-Partenkirchen

Teilen

Christoph Saller ist beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen nicht mehr im Amt. © Dieter Metzler

Zwei Tage vor dem Kellerduell beim VfR Neuburg ist der 1. FC Garmisch-Partenkirchen auf Trainersuche. Urgestein Christoph Saller ist beim Landesligisten nicht mehr im Amt.

Garmisch-Partenkirchen - Was für eine Überraschung! Christoph Saller ist nicht mehr Trainer des 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Zwei Tage vor dem Abstiegsduell beim VfR Neuburg ist der 48-Jährige von seinem Posten am Gröben zurückgetreten. Die Gründe für den Abgang des Urgesteins liegen noch im Dunkeln. Saller war am Donnerstagmittag für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.

Vergangenes Wochenende startete Garmisch-Partenkirchen mit einem 0:2 im Heimspiel gegen Olching in die restliche Rückrunde. Saller und seine Mannschaften verpassten es, am SCO vorbeizuziehen. Der Klub steht mit 27 Zählern nur zwei Punkte vor dem ersten Relegationsrang in der Landesliga Südwest.

1. FC Garmisch-Partenkirchen: Christoph Saller war seit der Saison 2013/14 Trainer

Auf der Website und den Social-Media-Kanälen des 1. FC GAP ist der Abgang Sallers noch nicht bestätigt. Wir bleiben dran und versuchen, weitere Infos zum Abgang des langjährigen Trainers und Spielers zu bekommen. Auch die Kollegen vom Garmisch-Partenkirchner Tagblatt recherchieren die Hintergründe des Abschieds.

Saller stand seit der Saison 2013/14 bei den Blau-Weißen an der Seitenlinie. Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga führte der ehemalige Stürmer die Mannschaft 2017 zurück in die Bezirksliga. 2018 gelang der Durchmarsch in die Landesliga. Die erste Spielzeit in der Südwest-Staffel beendete er mit 32 Punkten auf Rang 17. In der wegen Corona abgebrochenen Saison sammelte er mit seiner Mannschaft in 28 Spielen 60 Punkte und stand auf Platz vier. Heuer ist das Team zwölf Spieltage vor Schluss knapp über dem Strich. Seine Gesamtbilanz als Trainer bis zu seinem Abschied: 180 Spiele, 89 Siege, 40 Unentschieden und 51 Niederlagen. (Jörg Bullinger)