1. FC Garmisch-Partenkirchen fordert Corona-Tests von Sonthofen - Spiel abgesagt

Von: Oliver Rabuser

Arne Albl - FC-Vorsitzender. © Oliver Rabuser

Abermals steht der 1. FC Garmisch-Partenkirchen vor einem spielfreien Wochenende.

Garmisch-Partenkirchen – Verhinderte vergangenen Samstag der Schneefall die Austragung des Spiels gegen den SV Egg an der Münz, mischt sich nun zur Abwechslung wieder das Coronavirus ungefragt ein. Bereits am Mittwoch kontaktierten die Verantwortlichen des 1. FC Sonthofen FC-Sportvorstand Arne Albl mit dem Gesuch, die Partie der Fußball-Landesliga Südwest an diesem Samstag zu verlegen.

Ohne valide Grundlage wollte Albl dem nicht so einfach nachkommen, weswegen er auf den Dienstweg über den Bayerischen Fußball-Verband (BFV) verwies. „Begeistert waren sie nicht, aber wir testen jetzt seit anderthalb Jahren, das kann man an jeder Ecke machen“, betont Albl. Taten die Allgäuer auch und konnten nunmehr die erforderliche Anzahl an infizierten Spielern, respektive positiven Testergebnissen vorlegen, sodass die Partie offiziell abgesagt wurde. „Ist halt jetzt so“, sagt Albl. „Corona wird uns alle immer wieder mal begleiten.“ Es ist nicht der erste größere Ausbruch bei den Oberallgäuern. Im August 2020 waren drei Spieler an Covid-19 erkrankt. Damals genügte bereits im Vorfeld ein Verdachtsfall zur Spielabsage. Mittlerweile muss ein Verein nachweisen, dass er eine Mannschaftsstärke von 13 Akteuren nicht aufbieten kann.

Dumm für den 1. FC: Der berufstätige Teil des Teams wird beim Arbeitgeber einen freien Nachmittag beantragen müssen. Denn die Partie beim momentanen Tabellenzweiten ist bereits neu terminiert: Zum Duell in Sonthofen kommt es am Mittwoch, 27. April, um 19 Uhr. (or)