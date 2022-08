Absolut im Soll: 1. FC holt Punkt bei Topteam Haidhausen

Von: Oliver Rabuser

Erfolgreiche Zusammenarbeit: Julian Ademi (l.) wird im Strafraum nach einem feinen Pass von Jonas Poniewaz von den Beinen geholt. Den Elfer verwandelt dann Moritz Müller zum 1:1 in Haidhausen. © Rabuser

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen setzt sich im oberen Drittel der Bezirksliga Süd fest: Auch in Haidhausen ergattert das Team vom Gröben einen Punkt durch eine 1:1.

München – Das Zwischenzeugnis passt. Obgleich der 1. FC Garmisch-Partenkirchen einen Umbruch zu bewältigen hat, steht er nach fünf Spieltagen absolut im Soll. Nur eine Niederlage – das Derby in Murnau (1:3) – und eine geringe Anzahl an Gegentoren sind untrügliches Indiz dafür, dass sich die Mannschaft im oberen Tabellendrittel dauerhaft einsortieren könnte.

Bestärkt wird diese Vermutung nun durch das Resultat vom Wochenende. Beim Top-Favoriten, der Spielvereinigung Haidhausen, erkämpfte sich die Elf von Coach Florian Heringer ein leistungsgerechtes 1:1-Unentschieden. So sah zumindest der Trainer. „Unterm Strich gerecht“, bilanziert er. „Wir haben gegen eine Spitzenmannschaft einen Rückstand wettgemacht.“ Das kann man locker so stehen lassen. Zumal kurz vor Spielende Maximilian Heringer nach einem Eckball am zweiten Pfosten an den Ball kam, dessen Schuss vom Keeper Leon Veliu mit der Hüfte am Pfosten eingeklemmt und somit gestoppt wurde.

Sehen lassen konnte sich der Auftritt der Gäste allemal. Selbst der Kunstrasen – der ehrwürdige Sechser-Platz ist zwischen Trambahngleis und Wohngebiet einzementiert – war kein Problem. „Es ist ein anderes Spiel, aber wir sind gut klar gekommen“, urteilt der FC-Trainer.

In einer sehr taktisch geprägten ersten Hälfte war der 1. FC bestrebt, gegen die schnellen Außenspieler der Gastgeber und deren Standards, die immer wieder Gefahrenpotenzial mit sich brachten, sorgsam zu verteidigen. Immer wieder war Ex-Bayernliga-Kicker Gilbert Diep der Zielspieler der Hausherren. Aber Maximilian Heringer, der vornehmlich auf Diep traf, hatte den Haidhauser Hünen in Summe recht gut im Griff. „Ganz kannst du ihn nicht verteidigen“, verweist Coach Heringer auf die individuelle Klasse des Münchners. Überdies sprach der Garmisch-Partenkirchner Trainer von einem „superfairen Spiel“, in dem sich beide Seiten keinerlei Ausraster leisteten.

Julian Bittner, dem es nach seiner Zeit als Torjäger in der Kreisklasse zwei Etagen weiter oben immer besser gefällt, hätte im ersten Abschnitt nach Freistoß von Lukas Kunzendorf einen Vorsprung herausschießen können. Nach dem Seitenwechsel bestand für Bittner dann die Möglichkeit, per Kopf erfolgreich zu sein, da aber hielt Schlussmann Veliu wirklich stark.

Den ersten Treffer setzten dann die Münchner. Ein aus Sicht von Heringer „unnötiger Freistoß“ vom Sechzehnereck landete bei Niklas Ganter – 0:1. „Zentral zu weit weggestanden“, benennt Heringer die Fehlerquelle.

Der Coach schöpfte sein komplettes Wechselkontingent aus. „Um frische Leute zu bringen, die Dampf machen“, klärt er auf. Einer von ihnen war Julian Ademi, der bereits im Schlussakkord der letzten Spielzeit auffällig in Erscheinung getreten war. Und jener Ademi wurde nach einem feinen Zuspiel von Jonas Poniewaz im Strafraum regelwidrig zu Fall gebracht. Moritz Müller schnappte sich den Ball und traf vom Punkt zum Ausgleich.

Im Topspiel gegen furios gestarteten VfL Denklingen bietet sich dem 1.FC am nächsten Samstag die Möglichkeit, in der Tabelle wieder ganz nach vorne zu stoßen.