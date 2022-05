„Mir tun die Burschen leid“ - Reserve des FC Garmisch-Partenkirchen droht der direkte Abstieg

Von: Christian Fellner

Stephan Lorenz und die zweite Mannschaft des 1. FC Garmisch-Partenkirchen haben noch drei Spiele, um den direkten Abstieg zu verhindern. © Oliver Rabuser

Mit 0:3 verlor der 1. FC Garmisch-Partenkirchen im Reserveduell beim SV Raisting. Der Abstieg rückt näher. Trainer Stefan Lorenz hat Mitleid mit seinen Spielern.

Raisting – „Die Prognose ist schlecht.“ Daraus macht Stefan Lorenz keinen Hehl. Wie die Reserve-Mannschaft des 1. FC Garmisch-Partenkirchen den Karren noch aus dem Dreck ziehen soll, das weiß der Coach nicht. Nun droht sogar der direkte Abstieg aus der Fußball-Kreisklasse 3. Im Fernduell geht es nach der 0:3-Niederlage gestern Nachmittag bei Schlusslicht Raisting II nun wohl gegen die SG Oberau-Farchant, die einen Zähler weniger auf dem Konto hat.

Der Frust ist groß bei Lorenz. Gebetsmühlenartig wiederholt er einen Satz: „Denen, die jetzt auf dem Platz stehen, kann ich keinen Vorwurf machen.“ Es sei der letzte Haufen an Aufrechten, die für den Klub noch einstehen. „Dafür halten wir uns in den Spielen eigentlich ganz gut.“ Nur: Zwingende Aktionen, die etwas Zählbares wie Tore einbringen, die kommen einfach zu wenig zu stande. „Da fehlt es bei Jugendlichen dann auch körperlich, um in dieser Liga dagegenzuhalten.“ So haperte es beim 1. FC auch in Raisting an Chancen, um ein besseres Resultat zu erzielen. „Raisting hatte am Ende einfach das bisschen Biss mehr. Das hat gereicht.“

„Mir tun die Burschen leid.“

Ein Fußball-Schmankerl war es wahrlich nicht. Das 1:0 aus der ersten Hälfte zogen die Gastgeber lange mit sich. Eben auch, ohne irgendwie glänzen zu können. Und doch: Als in der Schlussphase die Kräfte bei den Gästen weiter schwanden, packte der SVR noch zwei Treffer drauf. „Ballverluste von uns, die zu Kontern führten“, fasst Lorenz zusammen. „Mir tun die Burschen leid“, sagt er. „Es ist schlimm, wenn du das als Trainer sagen musst.“

Drei Partien sind es noch: Höhenrain daheim, dann zwei Teams aus den Top-Drei (Münsing und Eglfing) auswärts. Da hat der 1. FC nicht die besten Karten. (cf)

SV Raisting II – 1. FC GAP II 3:0 (1:0)

1. FC II: Huber – Adlwärth, Staab, Lorenz, Ademi, Hagedorn, Döhn, Mitrofan, Loshi, Stamenov, Danklef. – Eingewechselt: Etekli, Herrmann

Schiedsrichter: Walter Timm (TSV Peißenberg) – Zuschauer: 30 – Tore: 1:0 (29.) Nicolaisen, 2:0 (83.) Matz, 3:0 (84.) Steeg