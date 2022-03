1. FC Garmisch-Partenkirchen II geht mit dünnem Kader in die Rückrunde

Von: Oliver Rabuser

Schmerzhafter Ausfall: Torjäger Julian Bittner (r.) fehlt der FC-Reserve gegen die SG Oberau-Farchant. © Oliver Rabuser

Der 1. FC Garmisch-Partenkirchen II kämpft mit alten Problemen. Am Sonntag (14 Uhr) geht es zum Auftakt in der Kreisklasse gegen die SG Oberau/Farchant.

Garmisch-Partenkirchen – Während sich die erste Mannschaft des 1. FC Garmisch-Partenkirchen in den vergangenen Jahren durch zwei Aufstiege ins Rampenlicht der Region gespielt hat, fristet die Reserve seit jeher ein tristes Dasein. Unzählige Talente gaben sich die Klinke in die Hand, nur wenige schafften den Sprung in die Erste. Mal fehlt es an Mentalität und Einstellung, mal spielten Job oder Gesundheit nicht mit. Bei kaum einem anderen Team im Landkreis war in jüngerer Vergangenheit eine größere Spielerfluktuation zu beobachten.

Mit den vielen Talenten aus dem eigenen Nachwuchs sollte eigentlich alles besser werden – wurde es aber nicht. Vielmehr setzte sich das Dilemma ungebremst fort. Der FC gewann immer dann, wenn er gut aufgestellt war, oder Unterstützung aus der Landesliga bekam. In Summe zu selten. Das Abstiegsgespenst ließ sich bislang nicht vertreiben. Noch helfen Durchhalteparolen. „Ich glaube schon, dass wir das hinbekommen“, sagt Sascha Staab. „Wir werden die nötigen Punkte holen, um die Liga zu halten.“ Gleichwohl weiß der Co-Trainer von Stefan Lorenz um die schwierige Ausgangslage in der Fußball-Kreisklasse.

Zumal sich ein Kernproblem zuletzt noch verschlimmert hat. Fortan wird sich häufiger die Frage stellen, wer denn überhaupt das Tor des FC hüten wird. Andreas von Mücke hat den Klub gewechselt (TSV Bobingen), Thomas Kriner ist im Polizeidienst stark eingespannt, Dominik Willsch studiert in Passau. Und plötzlich ist selbst Sebastian Bartsack nicht mehr auf Abruf verfügbar. Der „Bazi“, eine der Instanzen im Klub, tritt kürzer. Gerade er, der das FC-Wappen wie kein anderer mit Stolz trägt, ist laut Staab nur sporadisch im Training. Jakob Erhard aus der Jugend ist erst ab Juli spielberechtigt, sodass nur noch Christian Bridger aus dem C-Klassen-Team bleibt. „Der Torhüter ist unser Hauptproblem, aber wir haben keine Lösung“, bedauert Staab.

Kommt dann wie diesen Sonntag bei der SG Oberau/Farchant (14 Uhr) noch eine massive Ausfallliste hinzu, die von Koray Etekli, über Kapitän Florian Adlwärth bis hin zu Torjäger Julian Bittner reicht, braucht man sich nicht zu wundern, wenn es am Ende womöglich nicht reicht. (Oliver Rabuser)