Reichlich neue Gesichter: 1. FC Garmisch-Partenkirchen verstärkt sich mit acht Neuzugängen

Von: Oliver Rabuser

Viele neue Spieler dürfen Coach Flo Heringer (l.) und Vorstand Arne Albl (r.) mit (h.v.l.) Ludwig Scherer (studiert in den USA, ist nur auf Heimaturlaub da), Fabio Koch, Angelo Nick, Michael Gladiator, Vitus Wagensonner, Daniel Do Rosario Fernandes Sebastiao, (v.v.l.) Nicolai Bierling, Gabriel Taffertshofer, Gabriel Rusitschka und Matthias Schmidt beim 1. FC begrüßen. © Oliver Rabuser

Geduld ist eine Tugend. Die hat der 1. FC Garmisch-Partenkirchen bewiesen, indem er nach der Rückkehr in die Landesliga die gesamte Breite des Transferfensters ausreizte, um seinen Kader qualitativ zu verstärken.

Garmisch-Partenkirchen – Am Ende des Castings füllen nunmehr acht Zugänge die offizielle Spielerliste. Bei zwei weiteren fällt die Entscheidung zu einem späteren Zeitpunkt.

Anders als beim Testauftakt in Habach (3:3) am vergangenen Freitag, liegt beim heutigen Test- und Grillabend mit Kreisliga-Neuling WSV Unterammergau als Gastgeber, die Spielberechtigung für sämtliche Debütanten vor. Florian Heringer wirkt keinesfalls unzufrieden, wenn er auf den stattlichen Pulk an Zugängen blickt. Kernfrage der Erneuerung ist fraglos, ob und inwiefern der Abgang von Torjäger Moritz Müller aufgefangen werden kann. Da hätte sich der FC-Coach noch eine Personalie erhofft, bei der das Gen des Präzisionsschützen verbrieft ist. Einen, den man in der Region kennt. Einen wie Matthias Lotter, der für den TSV Peiting in der vergangenen Spielzeit 16 Buden gemacht hat. Wie von FC-Seite berichtet wird, war und ist der 25-Jährige auch interessiert. Doch steht dem Deal eine Knieverletzung im Wege – eine Meniskus-Geschichte, die eine dezidiertere Abklärung erfordert. „Er muss vier Wochen pausieren, sich weiter untersuchen lassen, dann reden wir noch mal“, erläutert FC-Vorstand Arne Albl.

Zunächst müssen es im Angriff also andere richten. Jonas Poniewaz und Julian Bittner aus dem vorhandenen Bestand, aber auch der junge Noah Pawlak. Inwiefern Fabio Koch und Angelo Nick ihren Teil beisteuern können, muss sich erst noch zeigen. Beide haben in der Kaserne Mittenwald ihren Arbeitssitz. Koch (23) kickte schon in der Rheinlandliga, der höchsten des Fußballverbandes. Für Heringer allenfalls ein Indiz, ob der schwer vergleichbaren Staffeln. Wirklich vorspielen konnten die Neuen auch noch nicht, da sie aktuell vornehmlich von Fitnesscoach Stefan Elsner im Bereich Physis, Ausdauer und Kraft gefordert werden. Ein bisserl was weiß der Cheftrainer natürlich schon. Koch etwa sei „sehr schnell, explosiv und fit“, dadurch ein Kandidat für die offensiven Außenbahnen oder das Sturmzentrum.

Der 20-Jährige Nick war vor einer Job-bedingten Inaktivität im Talenteschuppen des FC Memmingen zu Gange. „Ein klassischer Mittelstürmer“, hat sich Heringer sagen lassen. Und dann ist da noch Vitus Wagensonner. Für den musste Albl das monetäre Vereinssackerl ungewohnt weit öffnen. Zwar stammt Wagensonner direkt aus der Marktgemeinde, doch er durchlief wesentliche Teile seiner Ausbildung im Nachwuchs des TSV Murnau, wodurch eine stattliche Transferentschädigung fällig wird. Albl wollte deswegen einer Verpflichtung nur zustimmen, wenn für Wagensonner ein Kaderplatz in Aussicht steht. Genau das wurde ihm vom Coach versichert. Der 18-Jährige habe „gute Technik und Geschwindigkeit“, macht obendrein viele sinnvolle Wege, die ihm Einsatzzeiten als Außenstürmer eröffnen könnten. „Gerade wenn wir uns offensiv ausrichten“, verdeutlicht Heringer. Außerdem sei Wagensonner als Einheimischer „wichtig für die Identifikation“. Somit ist die durch Müllers Wechsel zu Türkgücü München entstandene Vakanz immerhin zahlenmäßig aufgefangen.

Bei Michael Gladiator impliziert der Nachname eine Stärkung der körperlichen Präsenz. Das stimmt insoweit, als der 19-Jährige bei den Leistungstests hervorragend abschnitt, wodurch seine Verpflichtung erst so richtig ins Rollen kam. „Wir mussten ihn fast nehmen“, zeigte sich auch Albl über die Leistungsdiagnostik Gladiators überrascht. Heringer kennt den Außenbahnspieler aus seiner Zeit beim TSV Peißenberg, sieht ihn als „taktisches Mittel für Luftzweikämpfe und Standards“. Über einen guten Schuss verfüge Gladiator überdies. „Er braucht aber sicher etwas, um sich an das Niveau anzupassen.“ Das gilt ebenso für Matthias Schmidt, den es vom Kreisklassen-Absteiger SV Krün an den Gröben zog. Schmidt hat Heringer als Option für die beiden Außenverteidigerpositionen im Kopf, soweit es die im bevorzugten FC-System mit der defensiven Dreierkette überhaupt gibt. Gleichwohl sei Schmidt „zweikampfstark und extrem willig“. Wichtig ist für Heringer: Sowohl Schmidt als auch Gladiator seien „sehr gute Charaktere“.

Verteidiger Nicolai Bierling und Mittelfeldmann Gabriel Taffertshofer deuteten bereits beim Test in Habach ihr Potenzial an, wobei für Bierling der Weg zum Stammspieler einfacher zu gehen sein dürfte. Bleibt noch der Mann mit dem gleichermaßen klangvollen wie endlosen Namen: Daniel Do Rosario Fernandes Sebastiao. Im Hauptberuf Torwart und mutmaßlich die neue Nummer zwei hinter David Salcher. Zur Planung gehörte ursprünglich auch Jakob Erhard. Doch rückt der vormalige Jugendkeeper des FC im August zu einem unbefristeten USA-Aufenthalt aus. Auch Fernandes Sebastiao spielte in der Jugend schon mal beim FC. Zuletzt pausierte er. Heringer ist vom Können des Keepers überzeugt. Aber: „Er muss sich durch viele Trainings Athletik und Sicherheit zurück erkämpfen“. Bei Gabriel Rusitschka möchte Heringer erst mal abwarten, was er da denn bekommt. Der 23-Jährige kickte ein Jahr in der FC-Reserve, ehe es ihn ins Ausland zog. (or)