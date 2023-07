1. FC GAP: Arne Albl im Intwerview – „Etat liegt ligaweit in der unteren Hälfte“

Von: Oliver Rabuser

Arne Albl geht in seine neunte Saison als Sport-Vorsitzender des 1. FC Garmisch-Partenkirchen. Von der 2014 angetretenen Riege um Andreas Wiedenmann und Christoph Saller sind nur noch er und Sigi Riesch übrig.

Garmisch-Partenkirchen – Wie sich der Klub bei den Wahlen im kommenden Jahr aufstellen wird, könnte spannend werden. Riesch tritt definitiv nicht mehr an, und auch bei Albl gab es im Vorjahr entsprechende Zwischentöne.

Bis dahin steht noch reichlich Arbeit an. Den 1. FC dauerhaft in der Landesliga zu etablieren, ist eine enorme Herausforderung. Gerade mit Blick auf den fehlenden Unterbau und dünne Strukturen. Zum Saisonauftakt äußerte sich Albl zu den aktuellen Gegebenheiten.

Herr Albl, der Kader steht. Passt das Paket für eine fordernde Saison?

Die Neuzugänge sind positiv zu bewerten. Wäre ja auch ein Schmarrn, wenn ich kein Vertrauen in das Team hätte. Ich würde sagen, wir haben die vorhandenen Möglichkeiten ausgenutzt. Ziel war es, den Kader in der Breite zu stärken. Das ist definitiv gelungen. Einen adäquaten Ersatz für Moritz Müller zu finden, ist natürlich schwierig.

Florian Heringer und Harti Schmidt werden als Aufstiegstrainer einiges zu tun haben, damit es auch im zweiten Jahr so gut funktioniert.

Die beiden haben das Team menschlich und fußballerisch weiterentwickelt. Sonst wären wir nicht so souverän aufgestiegen. Ziel heuer ist allein der Klassenerhalt. Sollte es mal nicht so laufen, haben die beiden als Aufstiegstrainer natürlich einen gewissen Kredit. Wobei ich in solchen Dingen bekanntlich ohnehin kein Freund übereilter Entscheidungen bin. Wir treffen zu Beginn auf zwei Mitaufsteiger und den TuS Geretsried, gegen den wir in jüngerer Vergangenheit nie etwas gerissen haben. Da gilt es, gleich gut aus den Startlöchern zu kommen.

Der FC wurde etwas überraschend in die Südost-Gruppe eingeteilt. Freuen Sie sich auf die vielen neuen Destinationen?

Ich finde es gut. Fahrtechnisch ist die Südost-Gruppe auf jeden Fall besser. Sportlich wird es sich zeigen. Vergleiche zwischen den Gruppen hinken immer etwas. Da wir praktisch am ’Arsch der Welt’ liegen, ist die Liga eigentlich egal. Ich sehe allerdings Potenzial, dass gegnerische Mannschaften mehr Zuschauer mitbringen.

Seit der Corona-Pandemie sind die Finanzen noch stärker in den Mittelpunkt gerückt. Wie ist der FC in diesem Bereich aufgestellt?

Wir konnten einen neuen Hauptsponsor finden (Autohaus Hornung statt bisher Langmatz; Anm. d. Red.). Aber wir bewegen uns beim Etat ligaweit sicher in der unteren Hälfte. Trotzdem fühlt es sich alles in allem ganz gut an. Es war auch bei kleineren Sponsoren die Bereitschaft da, das Engagement zu steigern. Die Treue ist in jedem Fall gegeben.

Weniger erfreulich ist der Werdegang der Zweiten. Vier Spielklassen Unterschied, kaum Bezug zur Ersten und derzeit kein Trainer für die neue Saison. Wie geht der Verein mit dieser Thematik um?

In Sachen Trainer ist inzwischen ein Kandidat in Aussicht. Ansonsten ist es sicher erstrebenswert, dass es künftig besser läuft. Es handelt sich leider um Nachwehen einer bestimmten Ära von Personen, auf die ich nicht mehr eingehen möchte. A-Klasse ist natürlich nicht befriedigend. Aber die Kreisklasse als Ziel auszurufen, wäre verfrüht. Das Potenzial ist da, das Ganze auf Sicht wieder in die Spur zu bringen.

