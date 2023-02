„Überraschend gut gelaufen“: 1. FC Garmisch-Partenkirchen gelingt erster Sieg im neuen Jahr

Von: Oliver Rabuser

Neue Alternative und Torschütze: Simon Marusinec (l.) erzielte den Siegtreffer des 1. FC gegen Geretsried. © RABUSEr

Der Aufgalopp ist gelungen: Im ersten Testspiel des neuen Jahres hat der 1. FC Garmisch-Partenkirchen Landesligist TuS Geretsried mit 2:1 bezwungen.

Garmisch-Partenkirchen – Der Sieg fußte in erster Linie auf einer dominanten zweiten Spielhälfte, hätte zudem höher ausfallen können. 11:2 Torchancen zählte Florian Heringer über die gesamte Partie. Der Coach war dennoch einverstanden mit den gesammelten Eindrücken, sprach hinterher von einem „zufriedenstellenden Auftakt“.

Heringer ging es freilich nicht um das Resultat, sondern um ein funktionales Mannschaftsgefüge. „Wichtig, um den Schwung der Vorrunde mitzunehmen.“ Die Absenz einiger Stammkräfte nötigte den 38-Jährigen zu Umstellungen in der Defensive. So besetzten Kevin Hock und Vincent Finkert die Außenpositionen in der Dreierkette. Fazit: Das Konstrukt inklusive Christoph Schmidt funktioniert. Einzig beim Führungstor der Gäste nach einem Eckball waren die Abstände zu den Gegenspielern zu groß. Die Spielidee aber stimmte. „Einiges ist überraschend gut gelaufen“, bilanzierte Heringer. Er durfte „einige schöne Ballstafetten beobachten“.

Zudem gefiel dem Coach natürlich auch der Ausgleich. Für den waren zwei erprobte Fachkräfte zuständig. Lukas Kunzendorf hebelte die Abwehrkette der Geretsrieder mit einem Flugball aus, Jonas Poniewaz vollstreckte. Ganz anders verhielt sich die Sache beim Siegtreffer. Da waren zwei Protagonisten am Werk, die bislang gar nicht in Erscheinung traten, zudem erst im Laufe des Spiels eingetauscht wurden. Noah Pawlak tankte sich auf der linken Flanke durch, seinen Schuss konnte TuS-Winterzugang Cedo Radic nur abklatschen lassen, woraufhin Simon Marusinec zum Abstauber kam. „Zweiten Pfosten gut besetzt“, lobte Heringer. Marusinec gehört den Tunnelbauern in der Region an, trainiert schon seit geraumer Zeit mit. Inzwischen liegt die Spielberechtigung für den 1. FC vor, was Heringer eine weitere Alternative für den Defensivbereich beschert. „Wir müssen abklären, wie oft er verfügbar ist“, sagt der Trainer. or