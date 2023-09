Ein Trio macht Hoffnung: Jörg, Kunzendorf und Langenegger zurück beim 1. FC Garmisch

Von: Oliver Rabuser

Einer der Hoffnungsträger: Lukas Kunzendorf (l.) läuft nach seinem Urlaub wieder für den 1. FC Garmisch-Partenkirchen auf. © rabuser

Der FC Garmisch kann bei der Partie gegen den SB Chiemgau wieder auf einige Rückkehrer setzen. Für den Gegner fand FC-Trainer Heringer viel Lob.

Garmisch-Partenkirchen – Sechs sieglose Spiele mit nur einem Remis haben den 1. FC Garmisch-Partenkirchen weit abrutschen lassen. Nach drei starken Auftritten zu Saisonbeginn befindet sich der Landesliga-Rückkehrer im Abstiegsstrudel. Immerhin: Noch liegt der weniger prekäre Bereiche der Tabelle in Sichtweite. Damit das so bleibt, braucht es einen Heimerfolg über den SB Chiemgau Traunstein.

Und für die Moral. Als Hoffnungsanker dient die Tatsache, dass drei Stammkräfte zurückkehren, vornehmlich Spezialisten für defensive Belange. Jedoch sprechen die jüngste Formsteigerung beim Gegner sowie die Ausfälle in der Offensive gegen die Garmisch-Partenkirchner.

Florian Heringer bleibt äußerlich cool. Inwieweit ihn die Faktenlage innerlich umtreibt, zeigt er nicht. Vielmehr bleibt der FC-Coach bei seiner Linie: Er lässt kein Krisengerede zu, seine Mannschaft braucht alles an Selbstvertrauen, was sie zusammenkriegen kann. Heringer bringt das Ziel auf einen einfachen Nenner. „Es geht jetzt darum, aufs Neue alles rauszuhauen, um die Punkte in Garmisch zu behalten.“ Auch das Spielglück will die Mannschaft wieder auf ihre Seite ziehen. Und das funktioniere am besten durch intensive, gefällige Übungseinheiten, bei denen Spaß und Ernsthaftigkeit im Einklang stehen.

Lob für Traunstein-Trio: „Individuell unglaublich stark und bringen viel Qualität mit“

Genau solche gab es. Heringer bestätigt eine „sehr gute Trainingswoche“. Blockaden innerhalb des Teams gebe es nicht. Jeder nehme die Situation an. Dazu gehört, viele Spieler kompensieren und ständig in unterschiedlichen Aufstellungen antreten zu müssen. Deshalb müssen sich die jungen Männer noch mehr konzentrieren, um folgenschwere Patzer zu vermeiden.

Den ersten Spielabschnitt der Vorwoche haben sie sich beim FC noch einmal zu Gemüte geführt. Quintessenz: Alles nicht so schlecht, aber letztlich nicht gut genug. „Zu ungenau im letzten Drittel“, konkretisiert Heringer die Fehler. Defensiv habe man insoweit nichts zugelassen, den Gegentreffer aber „auf dem Präsentierteller“ serviert. Die Traunsteiner werden bei solchen Angeboten kein bisschen zögern. Spielertrainer Danjel Majdancevic, Sascha Marinkovic und Linor Shabani kickten bereits in der Regionalliga. Heringers Urteil: „individuell unglaublich stark und zuletzt immer besser in Tritt gekommen“.

Um dagegenzuhalten, setzt der Coach auf drei Rückkehrer. Jakob Jörg pausierte die beiden vergangenen Wochen, trainierte aber diese Woche wieder beschwerdefrei. Lukas Kunzendorf ist aus dem Urlaub zurück, Florian Langenegger hat seine Erkältung überwunden. „Sie bringen alle drei hohe Qualität mit“, betont Heringer. Momo Ndiaye muss wegen Rotsperre noch einmal zuschauen.

Doch plötzlich ist die Offensive das Problem. Julian Bittner und Noah Pawlak fallen lange aus, Selvedin Mesanovic fehlen die Trainingseinheiten, Fabio Koch ist schon wieder auf Heimaturlaub. Zu allem Überfluss hat es jetzt auch noch Jonas Poniewaz erwischt – Grippe. Heringer weiß bald nicht mehr, was er machen soll. Die Last auf den 18-jährigen Vitus Wagensonner zu laden, wäre Irrsinn. Wahrscheinlicher ist, dass offensive Mittelfeldspieler wie Emanuel Taffertshofer an vorderster Front aushelfen. (Oliver Rabuser)