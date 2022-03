1. FC Garmisch-Partenkirchen mit Wut im Bauch nach Ichenhausen

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Dicker Fuß: FC-Kapitän Stefan Durr (l.) fehlt in Ichenhausen verletzt. © rabuser

Schwierige Aufgabe für den 1. FC Garmisch-Partenkirchen in der Landesliga. Die Werdenfelser treten am Samstag beim Tabellenvierten SC Ichenhausen an.

Garmisch-Partenkirchen – Die 1:2-Niederlage gegen den TuS Geretsried hallt nach. Mental wie personell. Beim SC Ichenhausen (Samstag, 14 Uhr) muss sich der 1. FC Garmisch-Partenkirchen in der Fußball-Landesliga neu sortieren. Wenn nicht gar neu erfinden, weil die Personaldecke unerwartet dünn geworden ist. Niederlage ist nicht gleich Niederlage. Inwiefern ungünstige Ergebnisse einzuordnen sind, ist meist an der Reaktion des Verlierers abzulesen.

Ist der Gegner klar besser, wird dieser Umstand für gewöhnlich hingenommen und akzeptiert. Unterliegt man aber primär wegen eigener Fehler, hallt der Unmut ungleich länger nach. Entsprechend schlecht war die Gemengenlage nach dem Schlusspfiff am heimischen Gröben. „Logisch war das ärgerlich“, blickt Hansi Huber zurück. „Die Spieler waren auch relativ angefressen.“

1. FC Garmisch-Partenkirchen: Trainer Hansi Huber nimmt Routiniers in die Pflicht

An einen Misserfolg gegen den Oberland-Rivalen verlor man beim FC im Vorfeld der Partie keinen Gedanken. Doch habe man rückblickend betrachtet mit der falschen Art und Weise agiert, dabei zu wenig Cleverness an den Tag gelegt. Prinzipiell nimmt Huber hierbei die Führungsspieler in die Pflicht, den Paradigmenwechsel voranzutreiben, wenn es – wie vergangene Samstag – mit hohen Bällen überhaupt nicht klappt. „Sie müssen das Heft mehr in die Hand nehmen.“ Gleichwohl weiß der 34-Jährige um die Eigendynamik einer engen Partie, die zum Ende hin relativ hektisch vonstatten ging. Jetzt gilt es, die Geschehnisse schnell zu vergessen und weiter fleißig am für den Ligaverbleib nötigen Punktepolster zu arbeiten. „Es war ein Nackenschlag, aber wir müssen nach vorne schauen“, stellt Huber klar.

Helfen könnte diesmal die Statistik. Ichenhausen führt als Tabellenvierter ein breites Mittelfeld an. Allerdings haben die Schwaben Probleme auf eigenem Platz, sammelten dort nur 18 ihrer insgesamt 39 Zähler. Eine Analogie beider Teams ist unstreitig. Auch der 1. FC feiert hauptsächlich fernab von Garmisch-Partenkirchen seine Erfolgserlebnisse. Über die Gründe rätselt man am Gröben. „Schwierig zu sagen, warum es auswärts besser klappt“, unkt Huber. Als einzig greifbares Argument nennt der Interims-Coach Freunde und Verwandte auf der Tribüne. „Vielleicht ist da eine Blockade im Kopf, weil man so viele Leute kennt.“ Diese Gefahr ist im südwestlichen Landkreis von Günzburg freilich gering.

1. FC Garmisch-Partenkirchen: Kapitän Stefan Durr fehlt mindestens für zwei Partien

Zumal die Werdenfelser mit dünner Personaldecke anreisen. Stefan Durr hat gegen Geretsried einen Schlag abbekommen, fällt mit dicken Fuß für wenigstens zwei Partien aus. Der Kapitän wird im Mittelfeldzentrum durch Michel Naber ersetzt. Andreas Grasegger ist beruflich verhindert, zudem meldeten sich einige FC-Akteure während der Woche verletzungsbedingt ab, oder kränkelten etwas. Grund genug für Huber, seine Elf etwas defensiver auszurichten, obgleich das permanente Anlaufen des Gegners beim vergangenen Auswärtsspiel in Neuburg ein großer Faktor zum Erfolg war. Aber: „Gut stehen ist wichtiger, und das können wir auch“, sagt Huber.