„Der Zusammenhalt hat uns vergangenes Jahr stark gemacht“: FC GAP zweifelt nicht am Team

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Darf sich wahrscheinlich von Beginn an beweisen: Noah Pawlak (r.) präsentierte bereits gegen Fortinning mit dem Anschlusstreffer seine Qualitäten. FOTO: Oliver Rabuser © Oliver Rabuser

Eine Durststrecke im Hochsommer ist mehr als nur ein unangenehmes Nebengeräusch. Sie zehrt beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen an der Substanz.

Garmisch-Partenkirchen – Und am zu Saisonbeginn erarbeiteten Punktepolster auf die Abstiegsplätze. „Ich sehe das alles noch entspannt“, lebt Florian Heringer vor dem Heimspiel gegen den FC Sportfreunde Schwaig Gelassenheit vor. Es gebe keinerlei Grund für aufkommende Zweifel am Team. Der FC-Trainer setzt auf das starke Miteinander, dass sich unter seiner Ägide am Gröben entwickelt hat. „Der Zusammenhalt hat uns vergangenes Jahr stark gemacht“, betont Coach Heringer.

Gleichwohl verliert er nicht den Blick für die Realität: „Momentan durchleben wir eine schwierige Phase.“ Und die könnte bis in den September hinein fortwähren, weil zuvor der Kader nicht wieder anwächst. Dann wird Nicolai Bierling ins Training einsteigen, Momo Ndiaye nicht mehr gesperrt und Fabio Koch aus dem Heimaturlaub zurück sein. Vermutlich stabilisiert sich bis dahin auch die Muskulatur von Jakob Jörg. Und ungünstig terminierte Urlaube wie die von Lukas Kunzendorf und Christoph Schmidt sind ebenfalls nicht mehr zu erwarten.

Aktuell aber kommt der 1. FC auf dem Zahnfleisch daher. Gegen den Zweiten im Klassement wird eine unfreiwillige Rotation auf mehreren Positionen einsetzen. Auf der Bank nehmen mit Dominik Schubert und Stefan Durr Führungsspieler von gestern Platz. Heringer geht pragmatisch mit der angespannten Situation um. „Es werden junge Spieler ihre Chance bekommen“, stellt er Michael Gladiator und Noah Pawlak die Startelf in Aussicht. Auf Gladiator lässt der Coach nichts kommen. Obgleich der in Forstinning Part eines äußerst wackeligen Abwehrverbundes war. „Defensiv keine gute Leistung.“ Gladiator aber habe seine Sache „schon ganz gut gemacht“.

Natürlich gibt es bei einem 19-Jährigen, der aus der Kreisliga kommt, immer etwas zu relativieren. „Man kann nicht erwarten, dass bei ihm alles fehlerfrei ist.“ Zumal der Trend beim Peißenberger stimmt. Pawlak indes zeigte schon in einigen Bezirksliga-Matches, was er prinzipiell so drauf hat. Und das ist nicht gerade wenig. Schmächtig kommt er daher, aber gewitzt ist er, wenn er sich dem gegnerischen Tor nähert. Bei seinem 2:3-Anschlusstreffer in Forstinning habe er sich „sehr gut durchgesetzt.“ Jetzt darf er sich von Beginn an beweisen. „Noah bring ein Stück weit Unbekümmertheit in unser Spiel“, erläutert der Coach.

Klar ist auch, dass sich die Schaltzentrale im Zentrum in Abwesenheit von Kunzendorf und Ndiaye aus dem Trio Gabriel Taffertshofer, Jonas Schrimpf und Julian Bittner rekrutiert. Offen ließ Heringer hingegen, wer die Dreier-Abwehrkette komplettiert. An Isartaler DNA wird Heringer nicht vorbeikommen, denn die Wahl wird auf Kevin Hock oder Matthias Schmidt fallen.

Bleibt der Gast aus dem Hinterland des Münchner Flughafens. Heringer hat ein Team beobachtet, das „viel über die Mentalität“ kommt. Zudem hat Schwaig mit Spielertrainer Benjamin Held sowie den Offensivkräften Vincent Sommer und Raphael Ascher gefährliche Individualisten in seinen Reihen. „Gegen diese Leute müssen wir hellwach sein“, fordert daher Coach Heringer. (Oliver Rabuser)