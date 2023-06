Ein Zehner für den 1. FC: Gabriel Taffertshofer wechselt von Penzberg nach Garmisch-Partenkirchen

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Robust, läuferisch und technisch stark: So wird Gabriel Taffertshofer (am Ball) beschrieben. Er soll aus dem Mittelfeld heraus für weitere Offensivakzente beim 1. FC sorgen. FOTO: Oliver rabuser © Oliver rabuser

Einen gleichermaßen homogenen wie leistungsfähigen Kader für die Landesliga zu schmieden, ist für den 1. FC Garmisch-Partenkirchen alles andere als ein Selbstläufer.

Garmisch-Partenkirchen – Faktoren wie der Standortnachteil oder ein limitiertes Budget erschweren die Suche nach zusätzlichem Personal, das dem Aufsteiger weiterhilft.

Gerade im Angriff klafft nach dem Abgang von Torjäger Moritz Müller ein gewaltiges Loch. Gespräche mit Kandidaten für die vorderste Linie laufen seit Wochen, gestalten sich aber wegen der unterschiedlichen Urlaubsplanungen nicht ganz einfach. Ungleich weniger Bedenken herrschen beim Aufsteiger im Mittelfeld. Es ist breit aufgestellt und birgt jede Menge unterschiedlicher Begabungen. Erst recht nach der Verpflichtung von Gabriel Taffertshofer, der vom 1. FC Penzberg an den Gröben wechselt.

Arne Albl ist bekanntlich nicht der Typ, der jede Neuigkeit als emotionale oder plakative Botschaft verpackt. Insofern verwundert auch die lapidare Schilderung des FC-Vorstandsmitglieds nicht, wie die Verhandlungen vonstatten gingen. „Wir haben ihn gefragt, ob er Lust hat, eine Liga höher zu spielen.“ Die Intention dahinter wird erst auf Nachfrage offenkundig. „Durch seine Zeit in der Jugend des FC Bayern ist eine gute Ausbildung vorhanden.“ Von der U12 bis zur U15 war die Säbener Straße in München die sportliche Heimat des Kickers, ehe nach langwieriger Verletzung der Abstand zu groß geworden war. Beim Herausarbeiten von Taffertshofers Stärken decken sich Albls Einschätzungen mit denen seines Trainers. Als „robust, läuferisch und technisch stark“, beschreibt sie der Funktionär. „Ein körperlicher Spieler, schussstark und eine gute Option für unsere Offensive“, spezifiziert Coach Florian Heringer.

2021 wechselte der heute 22-Jährige vom TSV Murnau nach Penzberg, gleich nach Beendigung der Ausbildung zum Fußballer im damaligen U19-Bezirksoberligateam der Drachen. Taffertshofer wollte vorankommen, sah in der Bezirksliga die geeignete Plattform. Nach zwei Spielzeiten am Nonnenwald, 41 Einsätzen und drei Torerfolgen führt der Weg des Linksfußes nun weiter in die Landesliga Südost zum Aushängeschild im Landkreis.

Die näheren Umstände, warum es in Penzberg nicht so recht klappen wollte, interessierten Albl allenfalls am Rande. „Vielleicht hat es für ihn dort nicht so richtig gepasst“, mutmaßt der FC-Chef. Bestätigt Taffertshofer insoweit, als das erste Jahr „nicht so optimal für mich gelaufen“ und auch die Beziehung zum damaligen Trainer Martin Wagner nicht die beste gewesen sei. Unter Nachfolger Simon Ollert habe er dann „wieder besser in die Spur gefunden“, obgleich die Torerfolge „etwas gefehlt“ hätten. Ein Bankplatz blieb dem 22-Jährigen ob seines Blockunterrichts an einer Regensburger Berufsschule letztlich auch nicht erspart.

Den Klassenerhalt mit dem 1. FC zu bewältigen, sieht Taffertshofer nicht als Selbstverständnis. „Wird schwierig, aber ich nehme das als Herausforderung an.“ Die Spielklasse biete jedoch eine „größere Bühne“, um sich für andere Mannschaften interessant zu machen. Taffertshofer hat Ziele – und sieht die Landesliga längst nicht als Gipfel seines Wegs. „Optimal wäre Bayern- oder Regionalliga“, betont er forsch. Vom Ex-Trainer gibt es vornehmlich Lob mit auf den Weg. „Er hat tolle Anlagen, ist stark im Eins-gegen-eins, hat viel Übersicht und beherrscht die Pässe in die Tiefe“, urteilt Simon Ollert, der in Taffertshofer einen „klassischen Zehner“ sieht. Abstriche sieht der FCP-Coach im mentalen Bereich. Dass die Einstellung nicht immer passte, schiebt er dem jungen Alter zu. Dafür dürfte beim 1. FC zuvorderst Co-Trainer Gerhard Schmidt mit seiner direkten Art die richtigen Ansätze finden. Ferner führt Ollert auf, dass Taffertshofer sehr ehrgeizig sei und deswegen schnell mit sich hadert, wenn es für ihn nicht nach Wunsch läuft.

„Ich muss auch noch viel lernen“, räumt der FC-Zugang ein. Dazu gehört in erster Linie, sich nicht über jede noch so unwichtige Nebensächlichkeit aufzuregen. Immerhin versichert er mit einem Lachen: „Ich hab’ mich da schon gebessert.“ (or)