1. FC Garmisch-Partenkirchen empfängt Kellerkind TuS Geretsried

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Startelfkandidat: FC-Verteidiger Christoph Schmidt (l.) könnte gegen Geretsried wieder in die Anfangsformation rücken. © oliver rabuser

Mit dem Erfolg in Neuburg im Rücken empfängt der 1. FC Garmisch-Partenkirchen am Samstag (15 Uhr) Geretsried. Es ist das erste Heimspiel für Interimscoach Hansi Huber.

Garmisch-Partenkirchen – Mit dem deutlichen 3:0-Erfolg beim VfR Neuburg hat sich der 1. FC Garmisch-Partenkirchen eine solide Ausgangslage für die kommenden Wochen in der Fußball-Landesliga verschafft. Am Samstag (15 Uhr) gastiert mit dem TuS Geretsried ein Team aus dem Tabellenkeller am Gröben, das man höher im Klassement erwartet hätte.

Eine Heimfahrt, die ist lustig, eine Heimfahrt, die ist schön. Man braucht kein Übermaß an Vorstellungskraft, um sich die Rückkehr aus Neuburg vor Augen zu führen. Hansi Huber teilte im Kleinbus die knapp 190 Kilometer lange Strecke unter anderem mit Maximilian Heringer und Christoph Schmidt, zwei verbrieften Spaßvögeln. „Eine Stimmung, so gut wie lange nicht mehr“, berichtet der Interimscoach.

Hat die Mannschaft etwa den Input in Form eines neuen Trainers – wenn auch unterbewusst – tatsächlich gebraucht? Ein unstreitiger Beleg lässt sich nach so kurzer Zeit nicht erbringen. Allerdings mehren sich die Indizien. „Wir werden akzeptiert“, sagt Huber über sich und seine Trainerkollegen Beqir Loshi und Florian Scheck. Ergänzt von einem Zwischenfazit nach einer weiteren Trainingswoche: „Es hat sich alles etwas mehr eingespielt.“

TuS Geretsried trotz namhafter Neuzugänge im Tabellenkeller

Ein Zustand, den Martin Grelics auch beim nächsten Gegner Geretsried herbeisehnt. Sein Team überwinterte tief im Tabellenkeller, startete mit einem torlosen Remis gegen Bad Heilbrunn und einer Niederlage in Mering, ehe es mit dem Sieg gegen Olching in letzter Sekunde erstmals wieder jubeln durfte. Siegtorschütze war Robin Renger, der vom Bayernligisten Wasserburg zurückkehrte, und dort neben Simon Rauscheder (SV Pullach) und Srdjan Ivkovic einer von drei namhaften Neuzugängen ist. Ivkovic schoss nach vier Spielzeiten in Garmisch-Partenkirchen für den TuS bereits Tore am Fließband, spielte zuletzt aber für einen Klub in Serbien. Seit seiner Rückkehr wartet der 29-Jährige auf den ersten Torerfolg.

Huber weiß natürlich um die individuelle Klasse des Torjägers. Ivkovic soll bei seiner Rückkehr an den Gröben bei jedem Ballkontakt zeitgleich den Atem eines, bei Bedarf auch zweier FC-Akteure spüren. Der Coach verdeutlicht, dass Ivkovic „schwer zu bespielen“ sei, man ihm deswegen permanent auf den Füßen stehen müsse. Zudem gilt es, die Lufthoheit der Geretsrieder zu unterbinden.

Jedem der Jungs ist absolut bewusst, dass das eines der wichtigsten Spiele für den restlichen Saisonverlauf ist

Lesen Sie auch Wirre Vorwürfe gegen Ukraine und Oligarchen: Putin zeigt sich unerbittlich und zerschlägt alle Hoffnungen Hoffnung keimte in den Ukraine-Russland-Verhandlungen zuletzt auf, doch denen versetzte Präsident Putin nun einen herben Dämpfer. Der News-Ticker. Wirre Vorwürfe gegen Ukraine und Oligarchen: Putin zeigt sich unerbittlich und zerschlägt alle Hoffnungen Ukraine-Flüchtlinge zurück nach München geschickt: Heftige Diskussion entfacht - Helfer kritisiert Landratsamt Viele Ukrainer, die vor Putins Krieg flüchten, kommen derzeit in Bayern an. Der Landkreis Miesbach schickte einen Bus voller Flüchtlinge zurück nach München. Darüber ist nun eine Diskussion entbrannt. Ukraine-Flüchtlinge zurück nach München geschickt: Heftige Diskussion entfacht - Helfer kritisiert Landratsamt

Explizit über die tabellarischen Vorzeichen gesprochen hat das Trainerteam mit der Mannschaft nicht. Gleichzeitig ist Huber überzeugt von einer hohen Selbstreflexion seines Teams. „Jedem der Jungs ist absolut bewusst, dass das eines der wichtigsten Spiele für den restlichen Saisonverlauf ist.“

Bereits nach dem Match in Neuburg begannen die neuen Verantwortlichen mit dem Tüfteln der Ausrichtung. „Never change a winning team“ –so lautet eine der Optionen. Es stehen aber auch kleine Veränderungen zur Debatte. Etwa Schmidts Rückkehr in die Innenverteidigung. „Man kann nicht gegen jeden Gegner gleich spielen“, gibt Huber zu bedenken.

Ein Vorteil gegenüber dem TuS könnte der Teamspirit der Werdenfelser sein. Die Geretsrieder sieht der Uffinger eher als „Einzelkönner“. Die Elf vom Gröben hingegen komme geschlossen über das Kollektiv. „Wir sind ein homogener Haufen.“