1. FC Garmisch-Partenkirchen siegt im ersten Spiel nach Saller klar in Neuburg

Von: Oliver Rabuser

Kollektive Freude: Gleich mehrfach haben die Spieler des 1. FC Garmisch-Partenkirchen beim Auswärtsspiel in Neuburg Grund zum Jubeln – 3:0-Sieg! © Daniel Worsch

Im ersten Spiel nach dem Rücktritt von Trainer Christoph Saller feierte der 1. FC Garmisch-Partenkirchen einen ungefährdeten 3:0-Erfolg in Neuburg.

Neuburg – Gleich im ersten Match nach dem Rücktritt von Christoph Saller als Cheftrainer zündete der 1. FC Garmisch-Partenkirchen eine echte Erfolgsgranate. Der klare 3:0-Erfolg in der Fußball-Landesliga beim VfR Neuburg ließ vor allem aus mannschaftlicher Sicht kaum Wünsche offen. Hansi Huber hielt mit seiner Meinung nicht lange überm Berg. „Eines der besten Spiele seit ich dabei bin“, bilanzierte der Interims-Coach nach der erfolgreichen Fahrt in die Donaustadt.

Von A bis Z hat jeder von uns ein Top-Spiel gemacht

Mit dominantem Auftritt im ersten Abschnitt, abwartender Haltung bei 2:0-Führung nach der Pause, und zum Ende wieder mit den Zügeln fest in eigenen Händen, manövrierte sich der 1. FC zum achten Saisonerfolg. Erstmals steht nunmehr ein kleiner Puffer zwischen den Werdenfelsern und den Abstiegsrelegationsplätzen. Inwieweit die Ereignisse der vergangenen Woche in die FC-Leistung mit hinein spielten, lässt sich allenfalls spekulativ beantworten. Tatsache ist jedoch: Sie hat gepasst. „Von A bis Z hat jeder von uns ein Top-Spiel gemacht“, unterstreicht Huber.

Dennoch nennt er explizit drei Akteure, die seiner Ansicht nach herausragten. Jakob Jörg als kompromissloser Innenverteidiger, Lukas Kunzendorf als Fleißbiene im Mittelfeld und Jonas Schrimpf. Der hatte in der Vergangenheit immer wieder so seine Probleme, sein unbestrittenes Talent auch im Wettkampf zur Schau zu stellen. Ganz anders diesmal. Nach nur vier Spielminuten stand Schrimpf nach Zuspiel von Stefan Durr alleine vor VfR-Keeper Marcel Frohmajer –die frühe FC-Führung. Kurz vor der Pause hätte der Mittenwalder erneut abschließen können. Doch er nahm den Kopf hoch, schob den Ball hinüber ans andere Fünfereck zu Moritz Müller – 2:0. „Sein bestes Spiel für den 1. FC“, lobt Huber den quirligen Schrimpf.

1. FC Garmisch-Partenkirchen: Kapitän Stefan Durr mit dem entscheidenden 3:0

In einer flotten Partie mit vielen Umschaltmomenten, präsentierten sich die Gäste sowohl effizienter, als auch sattelfester. Hinten sei das Team „bombig gestanden“, urteilt Huber. Und gerade in den ersten 45 Minuten sei man deutlich am Drücker gewesen. Da vor dem Seitenwechsel bereits sieben Verwarnungen ausgesprochen wurden, war fortan Vorsicht in den Zweikämpfen gefragt. „Wir müssen jetzt die Clevereren sein“, beschwor Huber seinen Mannen in der Kabine. Bis auf die Ampelkarte für Dominik Schubert in der Nachspielzeit klappte die Umsetzung tadellos. Zwar fanden die Neuburger zunächst besser ins Spiel, gleichwohl konnte sich der VfR kaum Chancen herausspielen. „Wir hatten nicht mehr ganz den Zugriff“, räumte Huber ein. Einmal musste David Salcher im Herauseilen für sein Team retten. In der 82. Minute dann aber die Entscheidung zugunsten der Werdenfelser: Ein Freistoß von Stefan Durr, abgelenkt von Müller, sorgte für den 0:3-Endstand.

Hubers schnippisches Fazit steht derweil sinnbildlich für das neue Selbstbewusstsein beim 1. FC. „Ich habe den Sieg eigentlich erwartet, man hat es der Mannschaft unter der Woche angesehen.“ In diesen Tagen dürfte Huber dann kollektive Revanche-Gelüste bei seinen Spielern für das bevorstehende Derby und die 1:2-Hinspielniederlage gegen den TuS Geretsried beobachten.