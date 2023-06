Duell der Aufsteiger: FC GAP empfängt Feldmoching zum Saisonstart

Von: Patrick Hilmes

FC Garmisch-Partenkirchen bittet SpVgg Feldmoching zum Duell der Aufsteiger © Oliver Rabuser

In der neuen Saison tritt der 1. FC Garmisch-Partenkirchen wieder in der Landesliga an, nicht aber in der Südwest-, sondern in der Südost-Staffel.

Garmisch-Partenkirchen - Die Werdenfelser starten in die neue Saison vor heimischer Kulisse am 22. Juli um 15 Uhr. Erster Gast am Gröben nach der Landesliga-Rückkehr wird die SpVgg Feldmoching sein. Somit kommt es direkt zu einem Duell zweier Aufsteiger, denn auch die Spielvereinigung trat vergangene Saison noch eine Klasse tiefer an, schaffte den Sprung nach oben über die Relegation. Weiter geht es bereits am Mittwoch danach. Dann tritt der 1. FC beim TuS Geretsried (Elfter der vergangenen Landesliga-Saison) an. Auch die zweite Englische Woche lässt nicht lange auf sich warten. Bereits am Mittwoch, 9. August, sind die Garmisch-Partenkirchner wieder unter der Woche gefordert, dann beim SV Pullach. Der finale Spieltag dieser Staffel mit 18 Mannschaften ist für den 18. Mai 2024 angesetzt. (Patrick Hilmes)