Unschöne Szene: FC Kochelsee Schlehdorf kündigt Beschwerde gegen Königsdorfs Co-Trainer an

Von: Oliver Rabuser

Ein Sprung gen Himmel: Michael Schratt trifft zum Sieg. or © Tamara Rabuser

Der FCKS konnte sich am Sonntag knapp gegen den TSV Königsdorf durchsetzen. Der Heimsieg wurde allerdings von einer unschönen Szene überschattet.

Schlehdorf – Ein bisschen erinnerte Michael Schratt aus wie ein Basketballer, wie er da mit Anlauf weit gen Himmel stieg und den Arm seiner gebrochenen Hand in den Himmel streckte. Passend, denn zu einer ähnlichen Zeit stand in Japan fest: Deutschland ist Basketball-Weltmeister. Gut, der 19-jährige Schratt vollbrachte nicht ganz so Großes. Doch mit seinem Siegtor sicherte der Außenstürmer seinen Schlehdorfern den Sieg im ersten Heimspiel und zugleich einen Platz im Meisterrunden-Zirkel.

Es war ein Torerfolg nach dem Geschmack eines Trainers. Lange beackerten Valadis Palogiannis und Max Ryzinski Königsdorfs Außenverteidiger. Als der Ball endlich gewonnen war, schickte ihn Ryzinski diagonal durch den Sechzehner, wo Schratt nur noch flach einzuschießen brauchte. Ein mehr als verdienter Sieg der Platzherren. Allein wegen der vielen Großchancen. Tugrul Vral und Julius Propst hatten je eine, Matthias Leiß gleich vier.

„Er wäre der Letzte, dem ich einen Vorwurf machen würden, wenn er eigensinnig ist“, betonte Maximilian Jochner. Und ja, es war viel Pech dabei. Doch der FCKS-Coach urteilt fair. So räumte er ein, dass die Gäste im ersten Abschnitt einen Strafstoß hätten bekommen müssen. Oliver Fastenrath räumte Markus Schlickenrieder über den Haufen, ohne dass der Ball in irgendeiner Form gespielt worden war. Post aber wird der Fußballverband aus Schlehdorf erhalten: Der FCKS beschwert sich.

Denn Königsdorfs Co-Trainer Markus Baki ließ Fairplay vermissen. Mehrere Schlehdorfer Spieler hörten seine Ankündigung, er werde heute noch jemandem das Bein brechen. Siehe da: Als der Schiedsrichter nicht hinsah, sprang Baki Ryzinskis ins Sprunggelenk. „Das war mehr als unschön“, betont Jochner. Nach Schlusspfiff überwog aber die Freude über den Sieg. „Endlich haben wir taktisch alles umgesetzt.“ (or)

FC Kochelsee Schlehdorf – TSV Königsdorf 1:0 (0:0)

Schiedsrichter: Ilhan Yücel (FC Bayern München); Zuschauer: 50; Tor: 1:0 Schratt (64.); Gelbe Karten: Huber, Ryzinski, Kieslinger – Kozlowski, Heigl, Baldus, Huber