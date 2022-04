FCKS gegen Eglfing nahezu komplett: Wagner freut sich über Optionen

Von: Oliver Rabuser

Der FC Kochelsee-Schleedorf hat das spielfreie Wochenende genutzt: Austrainiert geht es für Mannschaft von Trainer Wagner gegen den ASV Eglfing.

Schlehdorf – Spielausfälle müssen nicht zwingend negativ behaftet sein. Eine mögliche Niederlage beim SV Münsing hätte die Lage des FC Kochelsee Schlehdorf weiter verschärft und womöglich die Moral angeknackst. So aber konnten Corona-Rückkehrer an ihrer Fitness arbeiten.

Zwar schlägt am Sonntag mit dem ASV Eglfing einer der härtesten Gegner in Schlehdorf auf. Dafür kann Maximilian Wagner personell einiges dagegensetzen. „Wir sind insoweit komplett“, betont der Coach. Die Einschränkungen zielen auf Stefan Raffeiner, der leicht angeschlagen ist, in erster Linie aber auf Vladimir Nedeljkovic, der nach einer Corona-Infektion so schnell nicht wieder einsatzbereit sein wird. Die Qualitäten des Defensivmanns gehen dem FCKS im Abstiegskampf enorm ab. Gegen ein Team wie Eglfing umso mehr.

Dennoch hat sich der Schlehdorfer Kader sukzessive gefüllt. Auf einigen Positionen gebe es sogar einen „kleinen Wettkampf“, freut sich Wagner. Dieses Füllhorn an Kickern wird er vermutlich auch brauchen, ist die Abnutzung gegen das „ körperlich robuste Team“ vom ASV naturgemäß hoch. Vor allem die weiten Schläge gilt es sorgsam zu bereinigen. Doch möchte der Trainer sein Team nicht alleine mit Defensivaufgaben füttern. „Mit unseren kleinen, wuseligen Spielern können wir ihnen weh tun.“ Zwar lässt der momentane Fitnesszustand der Mannschaft noch kein dauerhaftes Pressing zu, „aber das steigern wir jetzt von Spiel zu Spiel“. (or)