FC Kochelsee-Schlehdorf stürmt an die Spitze - „Bestes Spiel bisher“

Von: Oliver Rabuser

Hans-Georg Moser:Siegtorschütze des FCKS. © FCKS

Wenn die Spieler, Trainer, Verantwortlichen und Fans des FC Kochelsee-Schlehdorf einen Blick auf die Tabelle der Fußball-Kreisklasse Gruppe 5 werfen, dürften alle breit grinsen.

Schlehdorf – Denn nach dem 1:0-Erfolg über den SV Wielenbach – dem dritten Heimsieg in Folge – liegt der FCKS auf Platz eins.

Zurück aus dem Familienurlaub schwelgte Coach Maximilian Jochner direkt in Euphorie. Zunächst sprach er vom „so ziemlich besten Spiel bisher“ und meinte damit die ersten gut 60 Minuten der Partie. Dann bemühte Jochner den Begriff „Symphonie“ mit Blick auf Liridon Vocajs Interpretation der Sechser-Position. Der Ex-Profi war Taktgeber, bestimmte Tempo und Aktionen. Hans-Georg Moser erzielte das 1:0 per Schuss aus dem Rückraum. Der Pausenvorsprung war hochverdient, aber längst nicht hinreichend. „Es muss 3:0 stehen“, betonte Jochner. Ärgerlich fand der den annullierten Abseitstreffer, den Leo Vocaj per Hackentrick erzielt hatte. Allerdings räumte der FCKS-Coach auch ein, dass Wielenbach zum Ende hin einen Strafstoß hätte bekommen müssen. Ausgleichende Gerechtigkeit.

Rund eine Stunde dominierten die Gastgeber, dann kam aufgrund des knappen Vorsprungs langsam Panik auf. Der SVW wurde mit langen Bällen gefährlich, die Gastgeber versäumten derweil bei einigen Gegenzügen die Entscheidung. (or)

FC K Schlehdorf - SV Wielenbach 1:0(1:0)

FCKS: Lantenhammer – Reissenweber, Wagner, Pfaffenzeller, Sam, Le. Vocaj, Schratt, Moser, Leiss, Li. Vocaj, Huber – Eingewechselt: Weidehaas, Vral, Sefaj

Schiedsrichter: Max Gall (SV Söchering); Zuschauer: 80; Tore: 1:0 Moser (35.); Gelbe Karten: Pfaffenzeller, Le. Vocaj, Li. Vocaj – Berghofer phi