Schlehdorf gibt gegen Dießen spät den Sieg aus der Hand

Von: Andreas Mayr

Teilen

Maximilian Jochner hadert mit seinem Team. F: OR/ARCHI © Oliver Rabuser

„Was heute gelaufen ist, geht nicht“ FC-Trainer Jochner hadert mit der Disziplin seiner Mannschaft in Halbzeit zwei beim 2:2 gegen MTV Dießen.

Dießen – Die Heimfahrt war zum Verarbeiten da. Nur: So leicht fiel das Maximilian Jochner nicht. Er wusste um den Stil der Dießener, die gerne provozieren und so manche Aktion am Rande der Legalität einstreuen. Er hatte mehrfach gewarnt. Doch: „Wir sind voll drauf eingestiegen, haben uns anstecken lassen“, klagt Jochner. Die gröbsten Auswüchse: Leonardo Vocaj kassierte in der Schlussphase eine Zehn-Minuten-Strafe und Gelb-Rot. „Es war ein Spiel der Undiszipliniertheiten“, sagt sein Coach.

MTV Dießen drückt nach spätem Ausgleichstreffer noch auf den Sieg

Das wurmte mehr als der Ausgleich in Minute 85. Mit dem Punkt war der FCKS einerseits noch gut bedient. Denn selbst nach dem 2:2 drückte Dießen auf den Siegtreffer. Andererseits brenne ihm das Auge mit Blick auf den ersten Abschnitt. Da dominierte Schlehdorf samt Führung (Flanke Vocaj, Kopfball Sebastian Reißenweber) bis zur ominösen 35. Minute. Im vierten Spiel in Folge brach der FCKS aus unerklärlichen Gründen zu dieser Zeit ein. „Da kannst du die Uhr danach stellen“, klagt Jochner. Die Gastgeber nutzten diese Phase zum Ausgleich nach einem Freistoß. Im Gegenzug gelang Mathias Leiß die erneute Führung.

Nach dem Wechsel war nur noch die unschöne Seite des Fußballs zu sehen. Provokationen, ein Ellbogenschlag, Fouls en masse. „Da muss man einfach den Mund halten und weiterspielen. Was heute gelaufen ist, geht nicht.“ Konsequenzen werden folgen. (am)