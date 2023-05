Fehlentscheidung als Knackpunkt - Kochelsee holt gegen Oberau drei wichtige Punkte

Von: Oliver Rabuser

Jubeln über den Sieg: Die Spieler des FC Kochelsee Schlehdorf um Torschütze Simon Wagner (Nummer 3). Foto: Rabuser © Rabuser

Der Spielausgang an sich überraschte nur bedingt, die Klarheit beim Ergebnis hingegen schon. Mit 4:0 hat der FC Kochelsee Schlehdorf auswärts die SG Oberau/Farchant düpiert.

Farchant – „Ich bin einfach froh, dass wir endlich mal wieder drei Punkte geholt haben“, sagt Maximilian Jochner. Der FC-Coach räumte allerdings auch ein, dass die Partie „durchaus anders“ hätte laufen können. „Das Momentum war nicht auf unserer Seite“, sagt Stefan Lorenz über ein „konfuses Spiel mit viel zu hohem Ergebnis“. Knackpunkt sei das 2:0 gewesen, dem ein Pressschlag von Keeper Markus Lantenhammer mit Dominik Korthals vorausging. „Hätte man Foul pfeifen müssen“, bestätigt Jochner. Während sich die Gastgeber in Proteste verstrickten, schnappte sich Michael Schratt den Ball, marschierte über den Platz und legte schließlich auf den völlig frei stehenden Markus Kröner ab (67.).

Der FC agierte ohne die bisweilen aufbrausenden Vocaj-Brüder laut Jochner „sehr diszipliniert“ und beschränkte den Fokus auf das eigene Spiel. Schratt war es dann auch, der Schlehdorf vor der Pause mit einem abgefälschten Schuss in Führung brachte (38.). Die Gäste hatten insgesamt mehr vom Spiel, ließen aber Großchance um Großchance liegen. So verpasste beispielsweise Simon Groll nach der Halbzeit den leeren Kasten.

Jochner sah seine Mannschaft erst nach dem zweiten Treffer endgültig obenauf. „Ab da waren wir tonangebend.“ In der Folge gab es noch zwei weitere Treffer zu bestaunen. Nach einem Eckball fasste sich Simon Wagner ein Herz und nagelte den Ball volley ins Kreuzeck (76.). Zum Ende hin belohnte sich Leonhard Sam für eine engagierte Leistung mit einem Außenristschlenzer in die lange Ecke (82.). Die SG braucht nach je drei Siegen und Niederlagen kommende Woche in Erling unbedingt einen Dreier, um im Rennen zu bleiben. In Schlehdorf hingegen schielt man vor dem Match gegen Bad Kohlgrub auf den Aufstiegsrelegationsplatz. (or)

SG Oberau/Farchant – FC Kochelsee Schlehdorf 0:4 (0:1)

SG: Schubert – Huch, Colorio, Leischer, Fischer, Scharpf, S. Korthals, D. Korthals, Hocker, Hatzl, Wackerle – Eingewechselt: Bäuerle, Groll, Wagner

FCKS: Lantenhammer – Reissenweber, Kammerlochner, Ryzinski, Raffeiner, Sam, Schratt, Pfaffenzeller, Leiß, Huber, Weidehaas – Eingewechselt: Wagner, Nedeljkovic, Kröner, Sefaj, Djangheu

Schiedsrichter: Dragan Dekic (TSV Benediktbeuren) – Zuschauer: 80

Tore: 0:1 Schratt (38.), 0:2 Kröner (67.), 0:3 Wagner (76.), 0:4 Sam (82) – Gelbe Karten: Hocker, Wackerle – Huber, Weidehaas – Gelb-Rote Karte: Fischer son