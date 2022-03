FC Kochelsee Schlehdorf: Trainer Wagner verkündet Abschied im Sommer - Interne Nachfolge schon fix

Von: Oliver Rabuser

Maximilian Wagner räumt im Sommer den Trainersposten beim FC Kochelsee Schlehdorf. Er plant eine Auszeit vom Trainergeschäft.

Schlehdorf – Für Maximilian Wagner ist es die letzte Halbserie als Trainer des FC Kochelsee Schlehdorf. Das stand seit Längerem fest und hängt rein gar nicht mit dem unglücklichen Frühjahrsauftakt in der Fußball-Kreisklasse gegen Höhenrain (2:3) zusammen. Wagners Nachfolge ist bereits geregelt.

Für den 37-Jährigen rücken nach seiner Zeit beim FCKS zunächst anderen Dinge in den Vordergrund. „Viele private Termine“, sagt er. Gemeint sind die bevorstehende Hochzeit und der Hausbau. Die Auszeit vom Trainergeschäft soll wenigsten eine Spielzeit überdauern. „Dann schauen wir mal, wie´s weitergeht.“ Wagners dreijährige Tätigkeit am Kochelsee war zu Beginn mit den Verantwortlichen abgesprochen, sodass dass die durch den Rückzug des Antdorfers nicht in Handlungsnot geraten. Vielmehr ist die Nachfolge bereits geklärt. Nachdem mit Wagner und zuvor Klaus Fahrner zuletzt zwei externe Trainer mit der Mannschaft arbeiteten, entschied sich der Klub nunmehr wieder für das Einheimischenmodel. Die ehemaligen Aktiven Maximilian Jochner und Simon Lantenhammer übernehmen als gleichberechtigtes Gespann.

Für FCKS-Chef Klaus Ellert war die Entscheidung keine Abwägung zwischen in- und extern, sondern eine Investition in die Zukunft. Jochner habe den Trainerschein erworben und zuletzt bereits bei der C-Jugend hervorragende Arbeit geleistet. Auch Lantenhammer, dessen Laufbahn als pfeilschneller Außenspieler nach multiplen Knieverletzungen ein verfrühtes Ende fand, hat bereits mit den Talenten des Klubs gearbeitet. „Wir bekommen demnächst viele junge Spieler raus, da ist Simon genau der Richtige“, unterstreicht Ellert. Zugleich kann er Wagner für künftige Interessenten „nur wärmsten empfehlen“. Ellert betont: „Maxi hat in einer brutal schwierigen Situation sehr gut gearbeitet. Es war immer alles transparent.“

Doch noch ist Wagners Arbeit nicht beendet. Seine beiden ersten Spielzeiten beim den Schlehdorfern durfte er coronabedingt nicht abschließen. Jetzt, wo ein geregelter Ablauf wahrscheinlich ist, ist sein Team durchgängig mit dem Abstiegskampf beschäftigt. Der frühere Torjäger möchte die Mannschaft keinesfalls als A-Klassist übergeben. Aktuell steht der FCKS knapp über den Abstiegsplätzen. „Aber wir sind noch dicke dabei“, betont Wagner. An der Qualität seiner Elf zweifelt er nicht. „Die PS sind da, wir müssen sie nur auf die Straße bringen.“ Aber er weiß auch, dass fortwährende Genickschläge eine Mannschaft mental zermürben können. Bereits in der Vorrunde war der Klub in beispiellosem Ausmaß von Ausfällen gebeutelt. Dadurch rutschte er überhaupt erst in diese prekäre Lage. Nach wenigen Wochen reibungsloser Vorbereitung mutiert das Schicksal nun neuerlich zum Spielverderber. Nach dem Trainingslager in Südtirol schlugen etliche Schnelltests positiv an. Ligakonkurrent ASV Eglfing, der mit Herren- und Damenteam die gleiche Unterkunft bezog, kann ein Lied davon singen. „Die hat es ähnlich erwischt“, weiß Wagner. Der letzte Test des FCKS beim SC Gaißach musste wegen Spielermangel abgesagt werden.

Vor dem ersten Punktspiel wurden zudem die beiden Kapitäne Florian Kammerlochner und Sebastian Reißenweber positiv auf Covid-19 getestet. Damit aber nicht genug: Vorbei ist die Hoffnung auf ein Comeback von Sebastian Lautenbacher. Nach einigen Trainings schwoll das lädierte Knie wieder an. Jetzt soll ein operativer Eingriff Knorpel und Meniskus glätten und neu ausrichten. Lautenbacher wird damit ebenso rund ein Jahr ausfallen, wie Markus Kröner, der sich am ersten Übungstag die Achillessehne riss. Somit ruht die Hoffnung der Schlehdorfer neben der Unversehrtheit des restlichen Teams auch auf dem hauseigenen Talentschuppen. Bewusst nahm Wagner einige A-Jugendliche mit ins Trainingslager. Der überschaubare Restspielplan der U19 eröffnet ihm neue Ressourcen. „Da werden einige oft bei uns dabei sein.“

Im Gegensatz zu den Vocaj-Brüdern, deren mögliche Mithilfe Wagner eigentlich nicht mehr thematisieren möchte. „Sie haben die Trainingspläne bekommen, sich aber nicht mehr gemeldet“, sieht der Coach das Kapitel als beendet an. OLIVER RABUSER