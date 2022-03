FC Kochelsee-Schlehdorf: Vereins-Ikone Kammerlochner verstirbt im Alter von 90 Jahren

Von: Patrick Staar

Teilen

Diamantene Hochzeit von Angela und Balthasar (M.) Kammerlochner vor fünf Jahren – Schlehdorfs Bürgermeister Stefan Jocher gratuliert. © sporer/archiv

Gründungsmitglied Kammerlochner ist gestorben. Sowohl für die Familie, als auch für seinen geliebten FC Kochelsee-Schlehdorf war er allzeit zur Stelle.

Schlehdorf – Wann immer es in den vergangenen Jahrzehnten beim SV Schlehdorf oder beim FC Kochelsee Schlehdorf etwas zu tun gab, konnte man sicher sein: Balthasar Kammerlochner war dabei. Im Laufe seines Lebens war er zehntausende Stunden für seinen Verein auf Achse. Nun ist das Gründungsmitglied im Alter von 90 Jahren gestorben.

Kammerlochner wurde am 14. September 1931 geboren. Er arbeitete von 1951 bis 1963 als Motoren-Mechaniker in München und von 1963 bis 1993 im Walchensee-Kraftwerk. In München lernte er seine Angela kennen. Jahrelang umkreisten sich die beiden. Wann war sich die spätere Ehefrau sicher, dass Balthasar der richtige Mann für sie ist? „Sicher kann man sich nie sein“, entgegnet sie lachend. „Ehe ist ein Lotteriespiel.“ Die Beziehung habe sich im Laufe der Jahre entwickelt, „bis es uns dann eingefallen ist zu heiraten“. Die beiden wurden Eltern der Töchter Angelika und Christa sowie von Sohn Richard.

Es gibt keine Aufgabe, die er nicht gemacht hat.

In den 65 Ehejahren musste sich Angela Kammerlochner ihren Mann mit dem SV Schlehdorf und dem Nachfolgeverein FC Kochelsee Schlehdorf teilen. Kammerlochner war bereits 1947 dem neu gegründeten Verein beigetreten. Im Laufe der Jahrzehnte übernahm er jedes erdenkliche Amt. Er engagierte sich als Erster Vorsitzender, war Kassier, Jugendleiter, über Jahrzehnte hinweg Schiedsrichter und Nachwuchstrainer. Neben seinen offiziellen Tätigkeiten übernahm Kammerlochner viele weitere Aufgaben. Er kümmerte sich auf dem Vereinsgelände um die Rasenpflege. Wenn eine Auswärtsfahrt anstand, kutschierte er Spieler zu den Plätzen. Gleich mit welcher Generation er es zu tun hatte: Alle schätzten seine offene, fröhliche und interessierte Art.

Ganz vorne dabei war Kammerlochner, wenn Bauprojekte anstanden. Er half mit, als 1968 in Schlehdorf die Rodelbahn entstand. Tausende Arbeitsstunden investierte er ins neue Vereinsheim, das 2007 fertiggestellt wurde. Unter anderem verlegte er sämtliche Stromleitungen im Gebäude.

„Er hat sich nie gehen lassen“

Heiß und innig liebte Kammerlochner seine sechs Enkel und vier Urenkel, die er nach Kräften unterstützte, aber nie verhätschelte. Mit großer Begeisterung begleitete er seinen Enkel Markus, als dieser eine Schiedsrichter-Laufbahn startete. Bis ins hohe Alter war Kammerlochner noch recht fit, doch dann stoppte ihn im Februar 2021 ein Schlaganfall.

Der Senior erholte sich noch mal und schaute sich als Erstes an, wie die Bauvorhaben in Schlehdorf vorwärts gehen. Unbedingt wollte er seinen 90. Geburtstag noch erleben – es gelang ihm. An seinem Ehrentag konnte er noch ein paar Schritte mit dem Rollator gehen. „Er hat sich nie gehen lassen“, sagt Angela Kammerlochner.

Was ihren Mann besonders ausgezeichnet hat? „Er war ein guter Familienmensch.“ Dies bestätigt Enkel Andreas Huber: „Er war immer für uns da. Er hat großen Wert darauf gelegt, dass alles fair abläuft und war harmonieliebend.“ (Patrick Staar)