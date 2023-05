Schlehdorf verpasst Sprung auf Platz 2: Remis gegen Bad Kohlgrub

Von: Oliver Rabuser

Im Gleichschritt zum Unentschieden: der Schlehdorfer Max Ryzinski (vorne) und Maximilian Angerer. Foto: rabuser © rabuser

Der FC Kochelsee Schlehdorf kam gegen Bad Kohlgrub nicht über ein 1:1 hinaus und konnte das Remis zwischen Unterammergau und Dießen nicht ausnutzen.

Schlehdorf – Das Schneckenrennen um die Aufstiegsplätze geht weiter. Der FC Kochelsee Schlehdorf hat die große Chance verpasst, sich besser für den Endspurt zu positionieren. Nach dem 1:1 gegen den FC Bad Kohlgrub ist das Unterfangen Kreisliga aber nicht aussichtslos.

Wollen sie nicht, oder können sie nicht? Immer wenn es drauf ankommt, liefern die Schlehdorfer Fußballer eine Durchschnittsleistung ab. Wie im Hinspiel kommt der FC nicht über eine Punkteteilung gegen die Ammertaler hinaus. Zwei souveräne Spiele am Stück sind offenbar zu viel verlangt. Vom deutlichen 4:0 Auswärtserfolg in Farchant blieb am Sonntag wenig hängen. Gleich in den ersten Minuten setzte es den Rückstand. Nach einem Angriff über die linke Seite kam Dominik Strauß am Sechzehner frei zum Schuss – 0:1.

Bad Kohlgrub verpasst Entscheidung per Elfmeter

Es war beileibe keine Partie der taktischen Zwänge, Chancen hüben wie drüben sorgten für eine Eigendynamik. Bis Thomas Pfaffenzeller den Kohlgruber Maximilian Angerer im Strafraum zu Fall brachte: Strafstoß für die Gäste, aber auch der Fehlschuss von Stephan Kraus. „War kein Elfer, auch wenn er miserabel geschossen war“, kommentiert Trainer Maximilian Jochner die Szene. Eine Ecke von Yuri Schindler führte dann noch vor der Pause zum Ausgleich. Markus Kröner drückte den Ball über die Linie.

Jochner sah das Momentum bei seinen Kickern. Aber was fabrizierten die im zweiten Abschnitt? Falsche Entscheidungen gepaart mit dankbaren Schüssen für Keeper Nicolas Franz. „Er war richtig stark“, urteilt Coach Oliver Pajonkowski. „Ungenügend umgesetzt“, murrt dagegen Jochner. Weswegen das Resümee seines Ammertaler Kollegen auch nicht wirklich überraschte. Pajonkowski meint: „Das Ergebnis ist gerecht.“ (or)

FC Kochelsee Schlehdorf –

FC Bad Kohlgrub 1:1 (1:1)

FCKS: M. Lantenhammer – Reißenweber, Kammerlochner, Ryzinski, Sam, Schratt, Schindler, Pfaffenzeller, Leiß, Kröner, Huber. – Ein-/rückgewechselt: Fischer, Nedeljkovic, Kieslinger, Weidehaas.

FCBK: Franz – Büchl, Angerer, Meditz, Ettengruber, Pajonkowski, Trainer, Niklas, D. Strauß, F. Kraus, S. Kraus. – keine Wechsel.

Schiedsrichter: Tobias Wilka (SV Bad Tölz). – Zuschauer: 90. – Tore: 0:1 (D. Strauß (3.), 1:1 Kröner (44.). cf