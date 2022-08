FC Kochelsee-Schlehdorf weiter sieglos - Debüt von Pfaffenzeller

Von: Oliver Rabuser

Früher Aying, nun FCKS: Thomas Pfaffenzeller (r.). Foto: OR © OR

Der erste Saisonerfolg lässt weiter auf sich warten. Ein Aspekt, der für Maximilian Jochner an diesem Wochenende aber kein Thema war. „Ich bin mit dem Ergebnis zufrieden“, sagt der Coach des FC Kochelsee Schlehdorf nach dem 1:1 beim TSV Erling-Andechs.

Andechs – Geduld lautet Jochners Motto. Zum einen spielt der Gegner seiner Meinung „definitiv um die beiden ersten Plätze“. Überdies lichten sich kommende Woche die Reihen der zuletzt ausgefallenen Spieler. Und einen Zugang können die Schlehdorfer obendrein präsentieren: Thomas Pfaffenzeller, einst Innenverteidiger der SF Aying in Kreis- und Bezirksliga. Der 36-Jährige ist nach Schlehdorf gezogen, schaute gegen Antdorf zu und wurde von Jochner flugs verpflichtet. „Er ist eine Figur hinten, da prallen die Stürmer ab“, freut sich Jochner über die Bereitschaft des großgewachsenen Routiniers. „Und er kommuniziert“, nennt der Coach einen weiteren Vorteil des neuen Innenverteidigers.

Im Spiel gegen Erling konnte aber auch Pfaffenzeller den Ausgleichstreffer der Gastgeber nicht verhindern. Denn Schiedsrichter Walter Timm zeigte auf den Elfmeterpunkt, nachdem Michael Schratt aus einem Meter Entfernung an die Hand geschossen worden war. Jochner fragte sich, warum Timms Pfeife stumm blieb, als Matthias Leiß im ersten Abschnitt für jedermann hörbar am Fuß getroffen wurde. Immerhin sammelten die Schlehdorfer, die von Hans Siegert nach abgewehrter Ecke mit einem Halbvolleyschuss in Front gebracht worden waren, einen Zähler.

TSV Erling-A. – FC K Schlehdorf 1:1 (0:0)

FCKS: Lantenhammer – Reissenweber, Wagner, Pfaffenzeller, Sam, Schratt, Schindler, Jocher, Leiss, Huber, Moser – Eingewechselt: Siegert, Grasmüller, Fischer, Lonappan.

Schiedsrichter: Walter Timm (TSV Peißenberg); Zuschauer: 35; Tore: 0:1 Siegert (47.), 1:1 Erras (58./Handelfmeter); Gelbe Karten: Gawellek – Schratt, Huber.