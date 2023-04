Kohlgrub an der Spitze: Souveräner Sieg gegen harmlose Andechser

Teilen

Stephan Kraus trifft doppelt für Kohlgrub. F: BFV © BFV

Der FC Bad Kohlgrub scheint langsam in Schwung zu kommen. Nach dem Auswärtssieg in Oberau folgte nun ein 3:0-Erfolg beim TSV Erling-Andechs.

Andechs – „Damit können wir auch durchaus zufrieden sein“, sagt Oliver Pajonkowski. Zwar waren die Bad Kohlgruber in den ersten 25, 30 Minuten „nicht so präsent“, übernahmen dann aber die Kontrolle. Doch auch vorher gab es bereits etwas zu bejubeln: den Treffer zum 0:1 von Stephan Kraus in Minute zwei. Kraus kam Höhe der Mittellinie an den Ball und sah, dass Erlings Torhüter Mathias Gayk weit vor seinem Gehäuse stand. Also versuchte er sein Glück. Gayk kam zwar mit den Fingerspitzen noch dran, aber der Heber war gut genug getimt.

Auch Treffer Nummer zwei ging auf das Konto des Bad Kohlgruber Stürmers. Zwar mit einer völlig anderen Entstehungsgeschichte, aber nicht weniger schön. Diesmal wurde sehenswert durchkombiniert, ehe der Ball bei Kraus an der Nähe des Strafraumecks landete. Der machte einen schnellen Haken und zirkelte dann das Spielgerät ins lange Eck.

Von den Gastgebern war kaum etwas zu sehen. Nach einer starken Herbstrunde kommt der TSV noch nicht richtig in Schwung. Die einzig dicke Chance ergab sich erst in der 90. Spielminute, als sich FC-Keeper Nicolas Franz leicht verschätzte und neben den Ball griff. Erlings Spieler war aber wohl so überrascht, dass er die Möglichkeit ungenutzt ließ. Zu diesem Zeitpunkt war der Sack schon zu. Nach Konter erzielte Dominik Strauß per Lupfer das 0:3. (ak)