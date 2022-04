Aussprache nach Pöbel-Eskalation: Beim FC Megas soll Ruhe einkehren

Immer um Ruhe bemüht: Ioannis Hristoforidis (r.), der beim FC Megas auch immer wieder spielt. © cf

Der FC Megas Garmisch-Partenkirchen fiel zuletzt durch unangenehme Pöbel-Attacken auf. Das Thema wurde intern angesprochen. Das Team gelobt Besserung.

Garmisch-Partenkirchen – In der Tabelle der A-Klasse 6 befindet sich der FC Megas Garmisch-Partenkirchen eigentlich im grünen Bereich. Dass der Aufsteiger die Liga im Sturm erobert, war schlichtweg nicht zu erwarten. Auf 20 Zähler hat es der griechische Klub mittlerweile aber gebracht. Doch offenbar hat das bei manchem zu viele Erwartungen geweckt.

Denn was sich zuletzt bei den Megas-Spielen in Grainau oder vergangenes Wochenende gegen Oberammergau abgespielte, hat auf dem Fußballplatz nichts verloren – in keiner Liga: pöbelnde Spieler, die auf Gegner oder den Schiedsrichter losgehen.

„Wir haben mit der gesamten Mannschaft gesprochen, und wir sind uns einig, dass sich was ändern muss“, betont Abteilungsleiter Ioannis Hristoforidis. Derlei Ausschreitungen sollen nicht mehr vorkommen: „Wir wollen uns einfach mal aufs Fußballspielen konzentrieren.“ Die knappen Niederlagen und unglücklichen Ergebnisse sind für Hristoforidis leicht zu erklären: „Wir sind im Umbruch, konditionell sind wir nicht auf dem Level vom vergangenen Jahr.“

Sportlich gesehen bringt das Duell am Sonntag in Uffing (16 Uhr), trotz zweier Kellerkinder, einiges mit. Den Klassenerhalt dürften beide Teams bereits sicher haben, gewinnen möchten aber auch beide. „Wir wollen daheim immer siegen, außerdem könnten wir dann an Megas vorbeiziehen und im Abstiegskampf alles sicher machen“, betont SVU-Coach Florian Neuner. Mit der bisherigen Rückrunde seines Teams ist er nur bedingt zufrieden: „Es wechseln sich Licht und Schatten ab, wenn’s wichtig wurde, waren wir aber da.“ Mit Ärger gegen den FC Megas rechnet Neuner eigentlich nicht. „So etwas will ich nicht auf dem Platz sehen, ich denke aber auch nicht, dass etwas passieren wird, das Hinspiel war ganz friedlich.“ Mit einem vollen Kader kann Neuner am Sonntag mal wieder nicht planen: „Ich weiß es noch gar nicht, ich muss mal schauen, wer mir nach dem Spiel der Ersten übrig bleibt.“

Bei Megas gehören laut Hristoforidis Ausfälle ebenfalls zur Tagesordnung: „Unser Kader ist auf jeden Fall dünn, es wird sich erst auf den letzten Drücker herausstellen, wer alles spielt.“ Wer am Ende aufläuft, dürfte egal sein. Entscheidend ist, wer die Punkte mitnimmt. Denn der Verein hat dann auch rechnerisch den Klassenerhalt in der Tasche. (David Korber)