Jung, aber erfahren: Maximilian Tauwald übernimmt Trainerposten beim FC MIttenwald

Von: Andreas Mayr

Die Chefs: Vorsitzender Hannes Ostler (l.) und Bernd Scholz (r.), der als Sportlicher Leiter fungiert, stellen Maximilian Tauwald als neuen Coach vor. FOTO: FC Mittenwald © FC Mittenwald

Maximilian Tauwald hat sich beim FC Mittenwald vorgestellt. Gut, sie kannten ihn eh alle schon, weil er vorige Saison als Verteidiger gekickt hat.

Mittenwald – Aber noch nicht alle wussten von seinem neuen Job beim A-Klassisten: Tauwald, 31 Jahre alt, übernimmt den Trainerposten. Bei der kleinen Saisoneröffnung samt Grillabend begann offiziell seine Zeit als FCM-Coach.

Am Mittwoch steht das erste Pflichtspiel des FCM mit dem neuen Mann an – Pokalduell daheim gegen den SV Krün (Anstoß um 19 Uhr).

Sein junges Alter soll nicht täuschen. Der Mann hat Erfahrung im Trainerbusiness. In seiner Heimat Erlangen betreute er jahrelang Jugendmannschaften in diversen Altersklassen. Zuletzt half er als Co- und Interimstrainer bei den Senioren aus Langensendelbach im Kreisliga- und Kreisklassenbereich. Sein Job zog ihn voriges Jahr nach Garmisch-Partenkirchen. Das Kultusministerium versetzte den Grundschullehrer an die Partenkirchner Schütte-Schule. Tauwald nistete sich in Mittenwald ein, lernte dort einige Leute kennen, die ihn zum FC Mittenwald lotsten. „Was soll man machen, irgendwo bleibt man hängen“, scherzt der Franke, der in seiner aktiven Zeit als Innenverteidiger auflief. Nach dem Abschied von Helmut Schug fragten ihn die Mittenwalder, ob er nicht die Isartaler übernehmen könne.

Tauwald sagte auch deshalb zu, weil ihn der Verein überzeugt hat. „Ich hatte es selten, so freundlich aufgenommen zu werden. Ich fühle mich pudelwohl.“ Mittenwald ist ja alleine wegen der Bedingungen vor Ort und der Historie als Bundeswehrstandort als integratives Team bekannt. Immer wieder kommen Fußballer über die Bundeswehr ins Isartal. „Sie sind entgegenkommend. Jeder wird super aufgenommen“, lobt Tauwald. Mit Bernd Scholz hilft zudem ein alter Bekannter und Ex-Trainer als eine Art Sportlicher Leiter im Hintergrund, was Tauwalds Arbeit erleichtert. Solche Hilfe „ist immer schön, wenn man eine neue Position übernimmt“, sagt der Coach.

Tauwald kann sich damit auf die sportlichen Aufgaben konzentrieren. Den Trainerposten hält er in jedem Bereich des unteren Amateursports für anspruchsvoll, egal ob A-Klasse oder Kreisliga. Als größte Herausforderung sieht er den Spagat zwischen Spaß und den unangenehmeren Seiten der Einheiten wie das körperliche Knechten. „Das Wichtigste ist, dass sich alle wohlfühlen.“ Im Isartal kämpfen sie seit jeher mit Personal-Fluktuation, weil andere Ehrenämter und Aktivitäten genauso ausgelebt werden. Mit derlei Problemen möchte sich Tauwald im Vorfeld nicht belasten. „Ich lasse das auf mich zukommen. Wenn man Erfolg hat, kommen eh alle.“

Angesprochen auf seine Ambitionen äußert er sich zurückhaltend. Konstanz nennt er als Zauberwort. Genauso möchte er zunächst eine Mannschaft formen, ehe es um fußballerische Feinheiten geht. Gerade in der A-Klasse entscheide die Momentaufnahme häufig über den Saisonverlauf. „Kaum dreht man sich zweimal im Kreis, steht man hinten drin.“ Genauso schnell könne es aber auch in die andere Richtung gehen. Wie lange er den FCM coacht, kann Tauwald noch nicht sagen. Für ihre gehe es erstmal darum, „den Fuß in die Türe zu kriegen“. Alles weitere wird sich entwickeln. (Andreas Mayr)