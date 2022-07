„Klassisches Aufsteigerduell“ zum Auftakt: FC Neuhadern ist heiß auf die Bezirksliga

Bezirksliga-Auftakt

Von Tim Hempfling schließen

Am kommenden Sonntag beginnt für den FC Neuhadern und Trainer Maximilian Zgud-Schoeppner die Saison. Nach dem Aufstieg erwartet sie nun die Bezirksliga.

München - Am kommenden Wochenende ist es wieder so weit: In Oberbayern beginnen die Bezirksligen. Mit dabei ist unter anderem Aufsteiger FC Neuhadern, der in der Bezirksliga Süd an den Start gehen wird. Der neeue Trainer Maximilian Zgud-Schoeppner freut sich, dass die Saison einfach wieder losgeht.

Die Vorbereitungs-Ergebnisse vom Liga-Neuling lassen erahnen, warum Neuhadern in dieser Spielzeit in der Bezirksliga spielen wird. In fünf Spielen konnten vier Siege einfahren werden. Gegner waren unter anderem die Bezirksligisten Feldmoching oder Dorfen, die man 3:2 und 2:1 schlug. „Die Jungs haben gut mitgezogen und haben Lust“, sagt Zgud-Schoeppner zur Vorbereitung.

FC Neuhadern im Aufsteigerduell mit FC Hellas München zum Auftakt

Am kommenden Sonntag (31. Juli, 14:00 Uhr) geht der Ernst der Bezirksliga dann richtig los. Zuhause auf der Bezirkssportanlage Wolkerweg treffen Zgud-Schoeppner und seine Mannschaft auf Trainerkollege Adis Letica und den FC Hellas München. Hellas München ist ebenfalls aus der Kreisliga aufgestiegen. „Das wird ein klassisches Aufsteigerduell“, sagt Zgud-Schoeppner zur Begegnung mit der Letica-Elf.

Den Gegner hat der Neuhadern-Cheftrainer genauer unter die Lupe genommen. Am letzten Wochenende schaute er sogar beim Testspiel des FC Hellas zu, um sich einen besseren Eindruck der Mannschaft zu machen. Kadertechnisch hat sich bei beiden Vereinen was getan. So sind zum Beispiel Kenan Numanovic und Dominik Damjanovic von Hellas zum Landesliga-Aufsteiger Forstinning gewechselt. Mauerer und Falcan haben währenddessen Neuhadern verlassen.

Zusätzlich fehlen Zgud-Schoeppner Maximilian Schwankl (kleine Verletzung) und Benjamin Hastreiter, der wegen eines Meniskus-Anrisses noch länger ausfällt. Doch Neuhadern hat natürlich auch Neuzugänge zu melden. „Um die sieben“, sagt Zgud-Schoeppner. „Die Neuzugänge sind alle gut integriert“, so der Trainer weiter.

FC Neuhadern: Drei Spiele in sieben Tagen nach dem Auftakt

Nach dem Auftaktduell mit dem Mit-Aufsteiger stehen dem FC Neuhadern weitere harte Wochen bevor. So kommt es die Woche darauf zum Duell mit Landesliga-Absteiger 1. FC Garmisch-Partenkirchen, ehe eine englische Woche bevorsteht. „Wir wollen in jedem Spiel mutig auftreten“, sagt Zgud-Schoeppner. Damit soll das Saisonziel - der Klassenerhalt - angegangen werden.