„Gehören auf jeden Fall in die Liga“: FC Neuhadern zeigt sich optmistisch vor Duell mit Aubing

Von: Tim Hempfling

Teilen

Maximilian Zgud und sein FC Neuhadern stehen in der Bezirksliga Süd nicht schlecht da. Gegen den SV Aubing soll am Wochenende am besten der nächste Dreier her. © FuPa

Der FC Neuhadern holte aus den letzten vier Spielen drei Siege. Am Wochenende soll gegen den Bezirksliga-Dino SV Aubing der nächste Dreier her.

Neuhadern - Wenn eine Mannschaft aufsteigt, ist es oft der Fall, dass sie einige Zeit braucht, bis sie sich in der neuen Liga zurechtfindet. Beim Aufsteiger aus Neuhadern scheint diese Findungsphase schon vorbei zu sein. Nach sechs sieglosen Spielen in Folge (drei Unentschieden, drei Niederlagen) holte die Elf von Coach Maximilian Zgud in den letzten vier Spielen neun Punkte. Dabei schlugen sie den Geheimfavoriten Murnau und auch letztes Wochenende gegen den Vorjahres-Dritten und bis dato punktgleichen VfL Denklingen gewann die Zgud-Elf.

FC Neuhadern: Harter Kampf in Denklingen wurde belohnt

Dabei sah es personell gar nicht so rosig aus für den FCN. Der Langzeitverletzte Graz, einige Krankheitsfälle und die Wiesn machten sich bemerkbar. Und so saßen nur drei Auswechselspieler auf der Bank. „Die Jungs haben es überragend angenommen“, sagt Maximilian Zgud zum Spiel in Denklingen. „Defensiv standen wir gut und haben trotzdem unsere Nadelstiche gesetzt.“ Die Heimelf kam zwar zu wenigen Chancen, aber zum Torerfolg hat es nicht gereicht. Und so ging es mit einem 0:0 in die Kabine.

„Die zweite Hälfte geht dann klar an uns“, sagt der FCN-Coach. „So haben wir eine Viertelstunde vor Schluss den Lucky Punch gelandet. Denklingen hat dann zwar gedrückt, aber unsere Jungs haben alles in die Waagschale geworfen.“ Und so brachten die Neuhaderner das 1:0 über die Zeit.

Maximilian Zgud: „Punktekonto aufstocken“ gegen punktgleichen SV Aubing

Wie wichtig der Sieg war, zeigt ein Blick auf die Tabelle. Mit 15 Punkten aus elf Spielen steht der FC Neuhadern auf dem neunten Tabellenplatz und schüttelte so den VfL Denklingen (zwölf Punkte, Relegationplatz) ab. Eine Situation, mit der sich Trainer Zgud anfreunden kann: „In Summe ist das ganze Trainerteam sehr zufrieden. Unsere Jungs geben alles, hauen alles rein. Und zeigen: wir gehören auf jeden Fall in die Liga.“

Doch das ist nur eine Momentaufnahme. Bereits am Sonntag um 14:00 Uhr erwartet sie der nächste, punktgleiche Gegner: der SV Aubing. Auch hier soll was Zählbares dabei rauskommen. „Zuhause gegen Aubing, da müssen wir versuchen, unser Punktekontokonto aufzustocken“, sagt Zgud im Vorfeld. Zum Gegner kann der Neuhadern-Trainer aber nicht viel sagen: „Ich bin auch gespannt, was uns erwartet. Ich hätte sie weiter oben in der Tabelle gesehen.“