„Wir haben nur ,Kick und rush‘ gespielt“: FC Oberau holt glücklichen Sieg dank Chancenverwertung

Tanja Lindauer bringt das Team in Führung. f: ku © ku

Die Fußballfrauen des FC Oberau sind nach dem Sieg beim SC Pöcking-Possenhofen mit sechs Punkten aus drei Spielen auf den fünften Platz in der Bezirksliga vorgerückt.

Oberau – Dass es ein schmeichelhafter Dreier war, verhehlt Trainer Markus Schmidt nicht. „Am Ende wäre ein Unentschieden gerechter gewesen“, bilanziert er sogar, „aber wir waren an diesem Tag einfach effektiver.“ In einer ausgeglichenen ersten Hälfte sorgte FCO-Stürmerin Tanja Lindauer nach 35 Minuten für die Führung, die das Oberauer Team in die Pause hineinretten konnte. Nach dem Seitenwechsel erspielte sich Pöcking mehrere Tormöglichkeiten.

Die Folge war der Ausgleich nach 60 Minuten. „Wir haben nur ,Kick und rush‘ gespielt“, räumt Schmidt ein. Führte aber zum Erfolg. Eine von lediglich zwei Chancen nutzte Julia Arndt zehn Minuten vor Schluss zur neuerlich Führung des FCO. Der stemmte sich in einer intensiven Partie bis zum Schluss erfolgreich gegen die Pöckingerinnen. (ku)