FC Oberau-Frauen mit Mini-Kader vor Herkulesaufgabe

Zu Gast bei Forstern-Reserve

von Redaktion Garmisch-Partenkirchen schließen

Mit dem letzten Aufgebot fahren die Fußballerinnen des FC Oberau an diesem Sonntag zum Auswärtsspiel beim FC Forstern II (14 Uhr).

Das Trainerduo Markus Schmidt und Thomas Brinkmann hat aufgrund diverser privater Absagen und Krankmeldungen nur elf einsatzbereite Spielerinnen zur Verfügung. Wahrlich nicht die besten Voraussetzungen für einen erfolgreichen Auftritt des FCO. Schmidt verzagt aber nicht. Er sagt: „Wir können nur versuchen, das Beste aus dieser Situation zu machen.“ Dazu gehört, dass seine Mannschaft so kompakt wie in den vergangenen Spielen agieren soll. „Dann ist vielleicht etwas drin“, betont Schmidt, der seiner Mannschaft Mut macht. „In so einer Situation rechnet niemand mit uns – wir haben nichts zu verlieren.“