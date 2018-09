Oberaus Haupt: „Aus Freudentränen wurden Tränen der Enttäuschung“

Nina Amann verkürzte für den FC Oberau auf das zwischenzeitliche 2:3. Am Ende reichte es jedoch nicht mehr.

FC-Frauen verlieren unglücklich gegen SpVgg Thalkirchen

Mehr Pech geht kaum: Ein halbes Eigentor und ein verschossener Elfmeter haben die Heimpremiere der Bezirksoberliga-Fußballerinnen des FC Oberau vermasselt.

Oberau –Gegen Mitaufsteiger SpVgg Thalkirchen reichte es bei der unglücklichen 2:3-Niederlage am Ende noch nicht einmal zu einem Punkt. Die Gäste führten nach sechs Minuten durch eine unglückliche Aktion der Oberauer Verteidigung und erhöhten in der 32. Minute auf 2:0. „Thalkirchen hat mit seinen gut integrierten starken Neuzugängen die reifere Spielanlage geboten“, analysierte der Oberauer Coach Anton Haupt. Bei seinen Mädels habe das frühe Gegentor für Nervosität gesorgt. Nach dem Wechsel erhöhten die Gäste in der 51. Minute auf 3:0.

Haupt reagierte, stellte sein System um und brachte drei neue Spielerinnen. Aus einem 4-5-1 wurde ein 3-5-2. Er ließ seine Mannschaft früher anlaufen. Oberau erhöhte den Druck. Die Folge waren zwei Tore. In der 68. Minute schoss Andrea Woisetschläger das erste Bezirksoberliga-Tor des FCO. Nina Amann verkürzte kurz danach auf 2:3. Fünf Sekunden vor Schluss ließ Antonia Stichaner die Chance auf den Ausgleich aus und vergab einen Elfmeter. „Aus Freudentränen wurden Tränen der Enttäuschung“, sagte Haupt. „Ich merke aber, dass wir langsam in der Oberliga ankommen.“ Sein Team werde sich Schritt für Schritt bis auf Augenhöhe an die Gegner herantasten und Punkte holen.

