FC Oberau: Rebecca Schelling meldet sich mit drei Treffern gegen FT Scheyern zurück

Teilen

Rebecca Schelling trumpfe bei ihrem Comeback mit einem Dreierpack auf. © KU

Was für eine Rückkehr: Beim 4:1-Sieg des FC Oberau über die FT Scheyern hat sich Rebecca Schelling mit drei Toren eindrucksvoll aus dem Mutterschutz-Urlaub zurückgemeldet.

Oberau – Nach dem Elfmetertor zur 1:0 Führung durch Juna Suppan in der 30. Minute gelangen der Mittelfeldspielerin in der 31. Minute nach Vorlage von Neuzugang Larissa Lawina von Axt, in 46. Minute nach einem Abwehrfehler und in der 67. Minute durch einen Alleingang drei Treffer in Folge.

„Ihre Qualität hat uns in der Vorrunde gefehlt“, konstatiert Trainer Markus Schmidt. „Mit ihr und Neuzugang Lawina von Axt hatten wir im Mittelfeld ein spielerisches Übergewicht“. Die Gäste aus Scheyern konnten spielerisch nicht mithalten. „Sie haben versucht, mit langen Bällen hinter unsere Abwehr zu kommen, sagt Schmidt. „Das ist ihnen zwar ein paar Mal gelungen, aber getroffen haben sie nur einmal.“ In der 70. Minute erzielten die Gäste aus dem Landkreis Pfaffenhofen den Ehrentreffer.

„Ich habe fünf Mal gewechselt und es gab keinen Einbruch.“

Dabei hätte das Ergebnis durchaus noch höher ausfallen können. „Wir hätten noch mehr Tore schießen können“, erklärt der Trainer, der aber auch so mehr als zufrieden war: „Es war ein verdienter Sieg.“ Da sein Team die ganze Spielzeit lang überlegen war, nutzte Schmidt die Gelegenheit, um möglichst vielen Akteurinnen Einsatzminuten zu geben. „Ich habe fünf Mal gewechselt und es gab keinen Einbruch.“ (ku)